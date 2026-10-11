Витік документів: владу М’янми наказали жорстко виконувати квоти призову — BBC News

Влада М’янми отримала наказ жорстко виконувати квоти на поповнення армії, повідомляє BBC News з посиланням на витік документів. На цьому тлі жителі міста Хпа-Ан, столиці південного штату Карен, розповідають про затримання молодих чоловіків людьми в цивільному та їхнє примусове залучення до військової служби.

За словами 26-річного водія тук-тука, який попросив не називати його справжнього імені з міркувань безпеки, молоді та працездатні мешканці міста бояться виходити на вулицю після настання темряви. Частина молодих людей виїхала до Таїланду або до родичів в інших районах країни.

Обов’язкова служба

Після військового перевороту в лютому 2021 року М’янма перебуває у стані громадянської війни. Через три роки військові запровадили обов’язкову службу: чоловіки віком від 18 до 35 років і жінки від 18 до 27 років мають служити щонайменше два роки. За відмову передбачене покарання до п’яти років ув’язнення.

Наун Йо, представник з військових питань Myanmar Defense and Security Institute та колишній офіцер, який долучився до руху громадянської непокори, заявив BBC, що силовики відстежують пересування молоді, затримують людей під приводом відповідності критеріям призову, погрожують ув’язненням для вимагання грошей і проводять арешти під час перевірок списків мешканців. За оцінкою BBC, від початку 2024 року хунта призвала близько 100 тисяч молодих людей, причому значну частину — із застосуванням примусу, вимагання або викрадень.

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Міжнародні правозахисні організації Amnesty International, Human Rights Watch і Fortify Rights також заявляли про викрадення цивільних та примусове залучення до війська. Дослідницька організація Myanmar Witness повідомила, що кількість оголошень про зниклих безвісти людей у січні зросла з чотирьох у 2021 році до 82 у 2025-му; більшість зниклих становили чоловіки та хлопці.

Заяви про продаж призовників

Мешканка Янгона Ма Мо Сан Пан заявила, що її 33-річного чоловіка Пхьо Ваї у травні 2025 року забрали до адміністрації дільниці, а згодом він зателефонував із центру набору до війська в іншій частині міста. За її словами, родич, який працював в адміністрації дільниці, передав її чоловіка іншій дільниці для виконання призовної квоти за 4 млн к’ятів. BBC не вдалося зв’язатися з цим родичем.

Адміністратор дільниці У Маунг Маунг Лвін визнав, що брав участь у направленні Пхьо Ваї до органів військового набору. Водночас він заперечив, що за це передавали гроші. Жінка повідомила, що поліція прийняла її заяви щодо обставин призову чоловіка та шахрайства, але відмовилася кваліфікувати перший епізод як торгівлю людьми.

Наприкінці серпня поліція Янгона затримала співробітника пожежної служби та його зятя за підозрою у викраденні чотирьох молодих чоловіків, яких, за даними BBC, нібито планували продати для призову. Чоловіків, за повідомленням видання, заманили обіцянками працевлаштування та утримували в спеціально облаштованих кімнатах. Працівникові пожежної служби висунули обвинувачення у викраденні або незаконному позбавленні волі; йому загрожує до семи років ув’язнення.

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