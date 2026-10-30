Витік листів AfD показав контакти з Росією та Трампом — The Local Germany

У Німеччині після кібератаки на ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у відкритому доступі з’явився масив викрадених даних. Як повідомляє The Local, журналісти переглянули частину приблизно 421 тисячі листів, надісланих на або з адрес, пов’язаних з офіційними членами партії, а також інші документи. Загальний обсяг оприлюднених даних становить близько 281 гігабайта.

AfD підтвердила агентству dpa та іншим медіа факт зламу й викрадення листування та інших даних. Серед файлів є робоча кореспонденція, спам і ймовірні фішингові повідомлення, однак частина документів стосується зв’язків партії з Росією, підтримки Дональда Трампа та скандалу з пожертвами.

Привітання Трампу та вибори в Росії

Листування за листопад 2016 року, яке The Local пов’язує з тодішньою співголовою AfD Фрауке Петрі, свідчить, що вона запропонувала партійцям надіслати обраному президенту США Дональду Трампу офіційне привітання. Цю ідею підтримали кілька нинішніх і колишніх представників партії, зокрема з адреси, яку видання приписує нинішній співголові AfD Алісі Вайдель. Петрі надіслала остаточне привітання 11 листопада 2016 року.

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Інший ланцюг листів, датований січнем 2018 року, стосується запрошення депутата Бундестагу від AfD Маркуса Фронмаєра та ще до шести представників партії спостерігати за виборами в державі-агресорі Росії. Після поїздки з облікового запису, який видання приписує Фронмаєру, надійшла оцінка, що президентські вибори були чесними й демократичними. Водночас ОБСЄ у своєму звіті зазначала нерівні умови через масштабне й некритичне висвітлення чинного президента у більшості медіа.

Епізод у Тюрингії та пожертви

Документи також повернули увагу до історії 2018 року, коли членів AfD із Тюрингії пов’язували з поїздкою до місць, пов’язаних з Адольфом Гітлером. В електронному листі, приписуваному представнику партії Штефану Меллеру, йшлося, що двоє членів AfD подали у відставку після того, як керівництво земельного осередку побачило фотографію людей перед полотнищем зі свастикою та символікою СС. Водночас у звіті зазначили, що не вдалося безсумнівно підтвердити проведення так званого паломництва Гітлера за участю чинних або колишніх членів партії. Усі відомі слідчим учасники туристичної поїздки, за даними звіту, згодом залишили AfD.

Витік також містить відомості про скандал із пожертвами на користь Вайдель. У 2018 році вона опинилася під пильною увагою через приблизно 132 тисячі євро пожертв, які, за даними джерела, надійшли кількома частинами через посередників і нібито були пов’язані зі швейцарською фармацевтичною компанією. Бундестаг визнав ці кошти незаконними та оштрафував AfD на 396 тисяч євро — приблизно утричі більше за суму пожертви. Берлінський суд залишив штраф у силі у 2023 році.

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