Витік листів показав зміну позиції співлідерки AfD Вайдель щодо Гьокке — Politico Europe

У Німеччині витік внутрішніх комунікацій ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) показав, що її співлідерка Аліс Вайдель у 2015–2017 роках різко критикувала очільника AfD у Тюрингії Бйорна Гьокке та ініціювала його виключення з партії. Нині Вайдель публічно хвалить його роботу й заявляла, що він придатний для посади у федеральному уряді.

Як повідомляє Politico Europe, хакери цього тижня оприлюднили понад 420 тисяч електронних листів і приблизно 48 тисяч документів AfD. Партія підтвердила кібератаку на хостинг-провайдера наприкінці вересня та назвала публікацію матеріалів атакою на німецьку партійну систему і демократію. Листи з одного з акаунтів Вайдель за 2015–2017 роки вивчало видання WELT.

Критика расової риторики

У листі до федерального керівництва партії Вайдель назвала глибоко проблематичною промову Гьокке, у якій він протиставляв африканський та європейський типи. Вона наголосила, що така аргументація має расовий характер і є принципово неправильною.

Також Вайдель застерігала колег, що близькість AfD до антиісламського руху Pegida та тодішньої Націонал-демократичної партії Німеччини відлякує консервативних виборців. В іншому повідомленні вона писала, що радикали навмисно стирають межу між AfD і неонацистською політикою.

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Спроба виключення з партії

Після виступу Гьокке у січні 2017 року, в якому він критикував німецьку культуру пам’яті про Голокост, Вайдель внесла пропозицію про його виключення з AfD. У документі, який отримало WELT, його звинувачували у використанні лексики Адольфа Гітлера, підтримці принципу абсолютної влади лідера та ідейній близькості до націонал-соціалізму.

Згодом Гьокке визнав свій виступ помилкою та попросив відкликати ініціативу про виключення. Вайдель тоді публічно назвала його лист позитивним сигналом і закликала припинити внутрішньопартійний конфлікт. У 2025 році вона сказала BILD, що добре ладнає з Гьокке, а на запитання про його придатність до роботи у федеральному кабінеті відповіла ствердно.

У травні 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини класифікувало AfD як підтверджену правоекстремістську організацію. У лютому 2026 року суд у Кельні тимчасово призупинив дію цієї класифікації, яка надавала владі ширші повноваження для нагляду за партією.

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