Віткофф і Кушнер планують цього тижня поїхати до Норвегії на переговори — Jerusalem Post

Спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер планують цього тижня приїхати до Норвегії на наступний раунд переговорів щодо завершення війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України. Двоє з трьох анонімних співрозмовників Jerusalem Post повідомили, що очікують участі президента України Володимира Зеленського.

Джерела, обізнані з планами, зазначили, що графік зустрічей попередній і може змінитися. Білий дім не надав оперативного коментаря щодо майбутніх переговорів.

Напруження між Києвом і Вашингтоном

Заплановані переговори відбуваються на тлі посилення напруження між Вашингтоном і Києвом. Україна заявляє, що швидкість роботи військової супутникової системи Starshield, яка належить SpaceX, знизили внаслідок рішення США. Київ також стверджує, що Сполучені Штати обмежили обмін розвідданими та відтермінували постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, за які заплатили інші країни.

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У відеозверненні, опублікованому в Telegram у понеділок, Зеленський заявив, що ці обставини можуть свідчити про політичне рішення сповільнити підтримку України. Американські посадовці заперечили українські твердження.

Постачання озброєнь і Starshield

Одне з джерел повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив постачання останнього пакета американського озброєння, придбаного союзниками по НАТО за програмою PURL. Співрозмовник не зміг підтвердити, чи містить цей пакет ракети Patriot. Пентагон не відповів на запит про коментар.

Україна використовує Starshield для зв’язку на полі бою та операцій із дронами. Міністерство оборони США має контракт із SpaceX на цю систему й дозволяє Україні нею користуватися. Українські посадовці заявляли, що обмеження роботи Starshield призвело до загибелі цивільних, оскільки військові не могли перехоплювати російські удари. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск зазначив, що Starshield належить і контролюється урядом США, а рішення про обмеження швидкості чи використання системи ухвалюють американські військові або президент США.

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