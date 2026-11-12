Віткофф сподівається на наближення завершення війни в Україні після переговорів з Путіним

0:00 / 0:00

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф висловив сподівання, що переговори в Абу-Дабі наблизили завершення війни в Україні.

Невдовзі американські представники мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

На запитання журналістів, чи став мир ближчим після переговорів в Абу-Дабі, Віткофф відповів: «Сподіваюся, що так».

Водночас спецпосланець Дональда Трампа не став уточнювати, про які саме домовленості або результати йдеться.

Його заява пролунала після завершення дводенних тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, які відбулися в Абу-Дабі.

Про це американський представник сказав російським журналістам після прибуття до Москви.

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В аеропорту Внуково американську делегацію зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори за участю української, американської та російської делегацій. Їхніми ключовими темами мали б стати припинення вогню та гарантії повоєнної безпеки для України. Проте акценти змістилися на обговорення майбутньої архітектури європейської безпеки, яка буде сформована після завершення війни в Україні.

Українська позиція на мирних переговорах залишаєтьсянезмінною: припинення вогню, створення дієвої системи безпекових гарантій та повернення полонених.

Читай нас у