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Спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер отримали пуховики з тієї самої колекції, що й представник Путіна Кирило Дмитрієв.

Саме в такому одязі Дмитрієв зустрічав американських представників в аеропорту. Пуховики мають символіку збірної Росії.

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В аеропорту Внуково американську делегацію зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.

До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.

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