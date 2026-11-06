Вітрові електростанції у США спричинили загибель майже 19 мільйонів кажанів за 40 років

За період із 1981 до 2024 року на вітроелектростанціях США загинуло близько 18,7 млн кажанів 28 різних видів.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Якщо близько 20 років тому щороку на вітротурбінах гинули приблизно 100 тисяч кажанів, то до 2021 року цей показник зріс до 1,5 млн особин на рік.

Науковці пояснюють, що реальні масштаби загибелі тварин могли бути недооціненими. Тіла кажанів нерідко з’їдають падальники або вони губляться у високій траві, тому не потрапляють до статистики.

Зменшити смертність можна завдяки правильному вибору місць для будівництва ВЕС та тимчасовій зупинці турбін у періоди активності кажанів. Європейське дослідження 141 вітроелектростанції показало, що такі обмеження можуть скоротити загибель тварин більш ніж на 80%.

Джерело: ">Euronews

Новий президент Польщі Кароль Навроцький, який вступив на посаду 6 серпня, заявив, що не планує схвалювати ухвалений закон про вітрові електростанції, у якому також передбачено продовження заморожування цін на електроенергію до кінця року.

Німецький енергетичний гігант RWE розпочав демонтаж вітроелектростанції у західній частині землі Північний Рейн-Вестфалія, щоб звільнити місце для подальшого розширення відкритої шахти з видобутку бурого вугілля.

Автовиробник Volkswagen запустив незвичайний екологічний проєкт у Польщі, замінивши газонокосарки стадом зі 100 овець. Тварини доглядають територію сонячної електростанції з понад 31 000 сонячних панелей, яка забезпечує електроенергією завод компанії у Познані.

Читай нас у