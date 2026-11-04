У США віцегубернаторка Міннесоти Пеггі Фланаган перемогла республіканку Мішель Тафою на виборах до Сенату. Вона стане першою жінкою з корінних народів Америки, обраною до верхньої палати Конгресу США, повідомляє Anadolu Agency.

47-річна Фланаган, яка представляє Демократичну партію, збереже сенатське місце Міннесоти за демократами. Вона замінить сенаторку Тіну Сміт, яка завершує роботу в Сенаті. Раніше до Сенату США обирали лише чотирьох чоловіків — представників корінних народів Америки.

Прогресивна платформа

Фланаган є зареєстрованою членкинею громади оджибвеїв Вайт-Ерт. Її передвиборча програма передбачала запровадження Medicare for All, загального догляду за дітьми, оплачуваної сімейної та медичної відпустки на федеральному рівні, підвищення федеральної мінімальної зарплати до 17 доларів за годину, а також ліквідацію Імміграційної та митної служби США.

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Її кандидатуру підтримував сенатор Берні Сандерс. Перед загальними виборами Фланаган провела складну боротьбу на демократичних праймеріз із членкинею Палати представників Енджі Крейг.

Досвід роботи в Міннесоті

У 2019 році Фланаган стала першою представницею корінних народів і першою жінкою небілого походження, обраною на посаду загальнодержавного рівня в Міннесоті, обійнявши посаду віцегубернаторки. На цій посаді вона співпрацювала з племінними урядами та 11 племінними націями штату.

Серед напрямів її роботи були розширення консультацій із племінними лідерами, підтримка відновлення земель, посилення захисту інтересів племен і допомога у створенні першого в штаті офісу у справах зниклих безвісти та вбитих родичів із корінних народів. Республіканці критикували Фланаган через скандал, пов'язаний зі шахрайством у програмах штату. Вона відкидала відповідальність, заявляючи, що за роботу адміністрації відповідає губернатор Тім Волз.

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