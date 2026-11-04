Віцеміністр Граматика має стати гостем ефіру про Конституційний трибунал — RMF24

У Польщі RMF24 анонсувало участь віцеміністра цифровізації та депутата партії Polska 2050 Міхала Граматики в ранковому ефірі. Розмову з політиком вестиме Пйотр Саляк, початок запланований після 7:00.

Позиція Polska 2050

Однією з головних тем має стати суперечка навколо Конституційного трибуналу Польщі. Ведучий планує запитати Граматику, чи підтримує Polska 2050 дії уряду щодо змін у цій інституції.

Також у розмові порушать майбутнє партії та питання про терміни обрання її нового лідера. Граматика є депутатом Polska 2050 і обіймає посаду віцеміністра цифровізації.

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Розгляд у Сеймі

Серед тем ефіру буде обмеження кількості каденцій у місцевому самоврядуванні. За даними RMF24, це питання у четвер знову повернеться до Сейму.

Саляк також має запитати представника Polska 2050, як партія голосуватиме під час цього розгляду. Джерело не наводить відповіді Граматики, оскільки матеріал є анонсом майбутньої розмови.

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