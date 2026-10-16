У Пакистані, в Ісламабаді, віцепрем’єр і міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив відповідним органам вжити суворих заходів проти накопичення товарів, створення штучного дефіциту та завищення цін на продукцію першої необхідності. Він дав це доручення під час засідання урядового комітету з питань основних товарів, повідомляє The Express Tribune.

Запаси та ціни

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що комітет розглянув наявні запаси, організацію постачання та ціни на товари першої необхідності. Дару повідомили, що запасів достатньо для задоволення внутрішнього попиту, дефіциту не очікують, а ціни стабілізуються.

Віцепрем’єр також доручив органам влади контролювати ланцюги постачання та ціни на товари на користь внутрішніх споживачів. У засіданні брали участь міністри продовольчої безпеки та досліджень, кліматичних змін, спеціальний помічник прем’єр-міністра Тарік Баджва, торговельний секретар і представники федеральних та провінційних відомств.

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Інфляція та дорожнеча

Річна споживча інфляція в Пакистані у вересні сповільнилася до 10,3% після 11,1% у серпні. Водночас витрати домогосподарств продовжували зростати через подорожчання електроенергії та пального. За перший квартал поточного фінансового року середня інфляція становила 10,2%, а за вересень ціни зросли на 1,3%.

Індекс чутливих цін за тиждень, що завершився 8 жовтня, був на 11,97% вищим, ніж роком раніше. Ціна 20-кілограмового мішка пшеничного борошна за тиждень збільшилася на 5,69% — до 2851 пакистанської рупії, тоді як рік тому він коштував 2150 рупій. Ціни на цибулю за цей період більш ніж подвоїлися, а бензин подорожчав на 47,52% у річному вимірі.

Проблеми з постачанням борошна

На ринку пшениці та борошна фіксували підвищення цін і перебої з постачанням попри значний врожай. Посадовці в провінції Пенджаб заявляли, що не змогли відстежити близько 4 млн тонн пшениці, яку, за їхніми припущеннями, могли накопичити. У провінції Хайбер-Пахтунхва борошномели повідомляли, що обмеження на поставки з Пенджабу призводили до зупинки млинів і подорожчання продукції.

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