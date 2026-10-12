Віцепрем’єр Італії Сальвіні змінить логотип Ліги через виборчий закон — ANSA English

В Італії права партія «Ліга» змінить свій логотип і прибере з нього згадку «Salvini Premier». Це пов’язано з вимогами нового виборчого закону, який вимагає визначення єдиного кандидата для всієї коаліції, повідомляє ANSA English.

Рішення після засідання Федеральної ради

Про зміну емблеми в понеділок заявив лідер «Ліги», віцепрем’єр та міністр транспорту Маттео Сальвіні після засідання Федеральної ради партії. Він також оголосив про створення політичного секретаріату, який має розподіляти між учасниками відзнаки й обов’язки.

За словами Сальвіні, партія обов’язково оновить логотип, оскільки світ змінюється. Напис «Salvini Premier» містився на символі політичної сили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оскарження нового закону

Водночас організація «Мережа за вільне і рівне голосування» підготувала шість пунктів для оскарження нового виборчого закону в Конституційному суді. Вони стосуються бонусу більшості, розподілу бонусу для Сенату на загальнонаціональному рівні та методів розподілу мандатів.

Також серед пунктів названі гендерне чергування кандидатів, вимоги до підписів для подання списків кандидатів і визначення кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Читай нас у