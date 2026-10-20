Віцепрем’єр Сальвіні оголосив €430 млн допомоги перевізникам в Італії — ANSA English

Віцепрем’єр і міністр транспорту та інфраструктури Італії Маттео Сальвіні заявив, що цього тижня автоперевізникам почнуть виплачувати 430 млн євро допомоги. Рішення оголосили на тлі протестів водіїв вантажівок, які виступають проти різкого зростання цін на пальне, повідомляє ANSA English.

Виплати мають початися цього тижня

Сальвіні сказав, що вже виділені 430 млн євро доступні для виплат. За його словами, кошти мають почати надходити цього тижня, оскільки багато компаній не можуть чекати. Він також повідомив, що влада працює над залученням додаткових ресурсів.

Міністр утримався від подробиць перед запланованою зустріччю з федераціями автоперевізників у Мілані, однак заявив, що додаткове фінансування буде.

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Протести вплинули на наявність продуктів

Протести водіїв почалися минулого тижня в багатьох частинах Італії, насамперед на півдні країни. Учасники перекривали дороги або блокували окремі смуги руху, сповільнюючи транспортний потік. Акції відбулися після страйків і сидячих протестів фермерів та рибалок.

За даними агентства, дефіцит свіжих продуктів уже позначився на полицях супермаркетів і ринкових прилавках у Катанії на Сицилії, Скалеї в Калабрії, Черіньйолі в Апулії, Меркольяно в Кампанії, а також Сорі, Кассіно та Фабриці-ді-Рома в Лаціо. Голова конфедерації автоперевізників Conftrasporto Паскуале Руссо раніше заявляв, що водії можуть вдатися до загальнонаціонального страйку.

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