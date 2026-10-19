В Італії віцепрем'єр, міністр транспорту та лідер правої партії «Ліга» Маттео Сальвіні заявив, що до Мілана планують додатково направити близько 500 військових. За його словами, це має відбутися після заворушень, які сталися у північному італійському місті протягом вихідних. Сальвіні назвав додаткове розгортання військових заходом для захисту міста.

Захід у декреті про безпеку

Про намір залучити додаткових військових Сальвіні повідомив у соціальних мережах у понеділок, 19 жовтня. Як повідомляє ANSA English, політик назвав цей захід одним із положень декрету-закону про безпеку, який уряд очікує схвалити на засіданні кабінету міністрів у вівторок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява лідера Ліги

Сальвіні представив направлення військових до Мілана як політичний успіх очолюваної ним партії. У дописі він закликав перейти від слів до дій та назвав передбачене збільшення кількості військових для захисту міста перемогою для Ліги.

Читай нас у