Віцепрезидент США Венс призупинив участь Microsoft у PERM — NDTV World

У США віцепрезидент Джей Ді Венс призупинив для Microsoft участь у програмі сертифікації праці PERM, яка є першим кроком для отримання іноземними працівниками постійного проживання, або грін-карти. Він звинуватив компанію у зловживанні системою, повідомляє NDTV World.

Позиція Microsoft

У Microsoft заявили, що близько 80% із приблизно 6 тисяч поданих за минулий фінансовий рік заявок на візи H-1B стосувалися продовження або зміни статусу чинних працівників, а не найму нових людей.

Інші заявки для нових працівників, за твердженням компанії, стосувалися людей, які вже законно перебували у Сполучених Штатах і вирішили працевлаштуватися в Microsoft. У компанії зазначили, що такі працівники становлять лише 1% її робочої сили у США та не є новими прибулими до країни.

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Заяви про оплату праці

Microsoft також наголосила, що подає петиції H-1B лише для осіб, які відповідають суворим вимогам цієї візової категорії. Компанія заявила, що виплачує своїм працівникам одні з найвищих винагород у технологічному секторі, а співробітники з візами H-1B отримують таку саму оплату, як і інші працівники за співставну роботу.

У Microsoft додали, що більшість її співробітників у США є американцями, та висловили готовність надати адміністрації додаткову інформацію.

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