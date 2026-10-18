Віцепрезидент Венс визнав помилки у веденні війни з Іраном — Anadolu Agency

У США віцепрезидент Джей Ді Венс визнав помилки та фундаментальні прорахунки в діях американської влади під час війни з Іраном. Він зробив цю заяву під час зустрічі з аудиторією CBS News, повідомляє Anadolu Agency.

Загибель військових у Кувейті

Венс відповідав на запитання Джої Амора, дружина якого, майстер-сержант Ніколь Амор, була серед шести резервістів армії США, загиблих під час іранського удару по військовому об’єкту в Кувейті в перші години війни, що почалася наприкінці лютого. Від початку конфлікту загинули щонайменше 21 американський військовослужбовець, ще сотні були поранені.

Амор послався на повідомлення про недостатній захист об’єкта та вимагав відповідальності від адміністрації президента Дональда Трампа. Венс визнав наявність недоліків і пообіцяв дуже серйозно ставитися до кожного такого прорахунку.

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Зміна підходів до захисту військ

Віцепрезидент також сказав, що розміщення американських військових виявило слабкі місця у військовому підході. За його словами, підхід до розміщення військ уже змінили після виявлення проблем. Він також звернув увагу на загрозу недорогих безпілотників і повідомив про коригування тактики для кращого захисту військових.

Відповідаючи на запитання про відсутність вирішальної перемоги, Венс заявив, що США певною мірою вже здобули рішучу перемогу, однак результат залежить і від дій Ірану. Він додав, що Вашингтон прагне отримати від Тегерана остаточне тверде зобов’язання не відновлювати ядерну програму.

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