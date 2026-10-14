Влада Афганістану зупинила FM-мовлення BBC — Dawn

Влада Афганістану призупинила FM-мовлення BBC по всій країні. Про це повідомив британський мовник, передає Dawn. У BBC заявили, що працюють з афганською владою над врегулюванням ситуації, оскільки мільйони жителів країни покладаються на BBC як на джерело новин та інформації.

Позиція афганської влади

Речник міністерства інформації та культури уряду Талібану Хубіб Гуфран заявив, що діяльність BBC тимчасово призупинили через повторні порушення. Він не уточнив, про які саме порушення йдеться.

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Мовлення через інші платформи

BBC World Service повідомила, що після втрати місцевих FM-частот продовжує трансляцію програм пушту, дарі та англійською мовою. Аудиторія в Афганістані може слухати їх на коротких і середніх хвилях, а також дивитися через супутникове телебачення й користуватися цифровими платформами в інтернеті.

Dawn зазначає, що припинення FM-трансляцій BBC відбулося на тлі посилення медійної цензури з боку уряду Талібану.

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