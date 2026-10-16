Влада Бразилії розслідує можливі підпали в Амазонії перед виборами — CBC World

Бразильська влада розслідує можливі умисні підпали в Амазонії після різкого зростання кількості пожеж напередодні другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня. Кількість осередків вогню в регіоні від 4 жовтня, коли відбувся перший тур голосування, зросла втричі, повідомляє CBC World.

Ознаки можливих підпалів

Міністр довкілля Жоау Паулу Капобіанку заявив Associated Press, що є ознаки заздалегідь спланованих дій із розпалювання вогню. Він та працівники природоохоронних служб двічі облітали постраждалі райони — у неділю та середу. За словами міністра, у заповідних лісових зонах зафіксували пожежі, розташовані у виразному геометричному порядку, що може вказувати на їхнє навмисне походження.

Наразі невідомо, хто саме міг спричинити пожежі та якими були мотиви. Особливо постраждали штати Амазонас і Пара. Координатор федерального агентства ICMBio Жоау Моріта зазначив, що причини загорянь можуть бути різними: зокрема, спалювання ділянок із посівами мешканцями національних лісових територій усупереч забороні, помста за природоохоронні заходи або умисні дії. Будь-яке несанкціоноване випалювання в Бразилії є злочином.

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Дим у Манаусі та політичні суперечки

Дим від пожеж порушив повсякденне життя у Манаусі — столиці штату Амазонас і найбільшому місті бразильської частини Амазонії. Там скасували заняття у школах, а мешканцям порадили користуватися захисними масками. Біологиня Сузана Браз, яка досліджує вплив токсичного попелу на річки регіону, розповіла, що через дим не могла спати у власній спальні.

Пожежі стали предметом суперечок у президентській кампанії, де захист лісів і зміна клімату майже не були центральними темами. У першому турі сенатор Флавіу Болсонару здобув 47% голосів, а чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва — 45%. Союзники Болсонару критикували уряд Лули через реагування на пожежі. Президент зі свого боку заявив, що федеральна влада спрямовує ресурси для допомоги в гасінні вогню.

Наукова директорка Інституту екологічних досліджень Амазонії Ане Аленкар зазначила, що зростання кількості пожеж у цей період очікували через розвиток явища Ель-Ніньйо, однак час збільшення кількості осередків вогню привертає увагу. За її словами, майже всі займання в регіоні спричиняє людська діяльність, переважно для оновлення пасовищ або розчищення земель, а за посухи вогонь може вийти з-під контролю.

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