Влада Ємену заявила про ризик зупинки лікарень у Таїзі через облогу — Al Jazeera

Міжнародно визнаний уряд Ємену попередив про загрозу «неминучої медичної та гуманітарної катастрофи» в обложеному місті Таїз на південному заході країни. Міністерство охорони здоров’я та народонаселення Ємену заявило, що запаси ліків, внутрішньовенних розчинів, медичних матеріалів і пального у міських медзакладах майже вичерпано.

Як повідомляє Al Jazeera, за нинішніх умов можуть зупинитися екстрена допомога, хірургічні послуги, відділення інтенсивної терапії, діалізу та неонатальної допомоги. Урядове відомство заявило, що це створює безпосередню небезпеку для пацієнтів, поранених, вагітних жінок і новонароджених.

Пальне для генераторів і швидких

Дефіцит пального також загрожує роботі електрогенераторів, машин швидкої допомоги та систем зберігання медикаментів і вакцин із дотриманням температурного режиму. У міністерстві попередили, що це може призвести до тяжких ускладнень і смертей, яких можна було б уникнути.

Влада Ємену закликала негайно зняти облогу, відкрити маршрути постачання та гарантувати безпечний проїзд пацієнтів, швидких, медиків і гуманітарної допомоги. Також вона звернулася до ООН і гуманітарних організацій із проханням доставити до Таїза ліки, внутрішньовенні розчини, медичні матеріали, кисень і пальне.

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Перекритий головний шлях

За даними Набіля Джаміля, керівника офісу планування та розвитку уряду Ємену в губернаторстві Таїз, у підконтрольних уряду районах губернаторства проживають близько 2,8 мільйона людей, ще 200 тисяч осіб нещодавно були переміщені через бойові дії. Він назвав нинішню облогу масштабнішою та тяжчою за наслідками, ніж облога 2015 року.

Хусити розпочали наступ уздовж узбережжя Червоного моря в губернаторстві Таїз у вересні, захопивши портове місто Моха. До 4 жовтня вони взяли місто Ат-Турба, перерізавши останню головну дорогу між Таїзом та іншими районами під контролем уряду. На початку жовтня урядові сили Ємену за підтримки Саудівської Аравії розпочали контрнаступ.

Джаміль повідомив, що на чорному ринку ціна 20-літрової каністри бензину зросла з 30 тисяч до 90 тисяч єменських ріалів. Управління ООН у справах біженців і Всесвітня організація охорони здоров’я попереджали, що бойові дії ставлять під загрозу й без того нестійку систему охорони здоров’я Ємену.

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