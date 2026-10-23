Французька влада закликала людей, які минулими вихідними зняли сцени мародерства, передати ці відеозаписи для розслідування. Звернення має допомогти встановити учасників заворушень по всій Франції.

Матеріали очевидців

Йдеться про записи, зроблені очевидцями під час епізодів мародерства. За даними France 24, це безпрецедентне рішення вже викликало дискусію.

Відеосюжет тривалістю 2 хвилини 4 секунди оприлюднили 23 жовтня 2026 року о 12:47. Його віднесено до тем «Франція» та «протести французьких студентів».

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На сторінці також подано пов’язані відео про комендантську годину, запроваджену в окремих районах Парижа щовечора до ранку понеділка, та про очікування нових протестів.

Серед інших матеріалів — сюжети про побоювання французьких власників магазинів щодо можливого нового мародерства, демонстрації студентів попри шкільні канікули і зустріч прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню з керівниками політичних партій на тлі заворушень.

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