Влада Гомеля не дозволила богослужіння біля могил жертв НКВС — Interia

У Гомелі в Білорусі місцева влада не видала дозволу на католицьке богослужіння біля масових поховань жертв сталінських репресій. Це перший такий випадок від часу розпаду СРСР, повідомляє Interia з посиланням на портал Katolik.life.

Традицію перервали у День поминання померлих

Щороку 2 листопада, у День поминання померлих, який у Білорусі також називають Дзядами, католики збиралися біля хреста на околиці Гомеля. Там розташовані масові могили людей, розстріляних НКВС. Серед жертв були віряни, зокрема священнослужителі Католицької та Православної церков.

За даними Katolik.life, цього року місцева влада вперше відмовила у погодженні богослужіння. Відтак віряни не змогли зібратися в місці, яке від початку 1990-х років було важливим осередком вшанування жертв радянських репресій.

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Пам'ять про репресованих

Протягом багатьох років Гомель залишався останнім місцем у Білорусі, де католики могли публічно проводити богослужіння біля поховань жертв сталінських репресій. Останніми роками молитви там очолював єпископ Казимир Велькосєлець, який помер на початку 2026 року.

Подібні заходи раніше відбувалися також в урочищі Куропати поблизу Мінська. Із 1989 року мешканці білоруської столиці приходили туди, щоб ушанувати пам'ять людей, убитих НКВС. За наведеними у матеріалі оцінками, у 1937–1941 роках там розстріляли від 30 до 250 тисяч осіб.

У 2020 році ходу на Дзяди в Куропатах розігнали підрозділи ОМОНу. У 2023 році білоруська влада заборонила публічні вшанування жертв у цьому місці. У п'ятницю європейські дипломати вшанували пам'ять репресованих у Куропатах і помолилися біля Польського хреста, присвяченого жертвам Польської операції НКВС 1937 року.

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