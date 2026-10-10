Влада ПАР відкликала директиву щодо притулку після заворушень — Daily Maverick

У ПАР Департамент внутрішніх справ відкликав директиву щодо приймання заяв про надання притулку на тлі заворушень у Дурбані та Совето. Під час протестів 8 жовтня спалили загалом 24 автомобілі. Також повідомляли про поранених, пограбування крамниць, що належать іноземцям, і пошкодження майна.

Як повідомляє Daily Maverick, 28 вересня відомство видало директиву для виконання липневого рішення Конституційного суду ПАР. Суд визнав неконституційними та недійсними окремі процедурні обмеження Закону про біженців, які могли перешкоджати поданню заяв про надання притулку та розгляду справ по суті.

Що передбачала директива

Документ зобов’язував центри прийому біженців приймати людей, які особисто повідомляють про намір звернутися по притулок, і допомагати їм подавати заяви. Це стосувалося, зокрема, осіб, які в’їхали до країни незаконно, перетнули кордон поза офіційним пунктом пропуску, не мали візи або не звернулися до одного з п’яти центрів упродовж п’яти днів.

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6 жовтня учасники руху March and March зірвали подання заяв у центрі прийому біженців у Дурбані, де в черзі стояли сотні людей. 9 жовтня понад 300 учасників антиіноземного протесту зібралися біля Конституційного суду в районі Браамфонтейн у Йоганнесбурзі. Там спалили автомобіль, а поліція застосувала гумові кулі для розгону натовпу.

Позиція влади

Міжміністерський комітет з питань міграції наголосив, що рішення Конституційного суду не надає автоматично статусу біженця або права на постійне проживання та не легалізує незаконну міграцію. Кожен заявник має пройти формальну процедуру визначення статусу біженця, під час якої його заяву розглядатимуть за встановленими критеріями.

У Департаменті внутрішніх справ заявили, що центри прийому біженців були переповнені вже за кілька днів після видання директиви, а працівники відомства зіткнулися з ризиками для безпеки. Після відкликання документа відомство планує розробити новий порядок виконання рішення Конституційного суду, придатний для практичного застосування.

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