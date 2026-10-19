Влада Пенджабу планує заборонити предмети з прихованими камерами — Dawn

Влада провінції Пенджаб у Пакистані планує заборонити предмети, оснащені прихованими камерами та пристроями для запису, зокрема ручки, окуляри й годинники. Як повідомляє Dawn, рішення ухвалили для захисту приватності та персональних даних громадян, передусім жінок і дітей.

Відповідальність за використання та продаж

Департамент внутрішніх справ Пенджабу заявив, що такі предмети можуть використовувати для шпигування. Відомство попередило про суворі юридичні заходи за використання, придбання та продаж шпигунських і прихованих електронних пристроїв. За заявою департаменту, незаконне застосування предметів із прихованими камерами може тягнути суворі покарання.

У відомстві також повідомили про скарги на використання таких пристроїв для незаконного стеження, переслідування та шантажу. Секретар департаменту внутрішніх справ Пенджабу Ахмад Джавед Казі розповів Dawn, що офіційне повідомлення про запровадження заборони мають видати протягом кількох днів. За його словами, про рішення оголосили заздалегідь, аби власники мали час позбутися таких предметів.

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Звернення щодо розумних окулярів

Паралельно Високий суд Лахора розглядає звернення в суспільних інтересах щодо нерегульованого імпорту та продажу розумних окулярів із камерами й мікрофонами. У ньому вказують на можливі загрози приватності, людській гідності та національній безпеці.

Адвокат заявника повідомив суду, що розумні окуляри Meta відкрито продають онлайн і в магазинах Лахора, хоча Пакистан не зазначений серед офіційних ринків компанії. Під час розгляду справи суд доручив федеральному уряду передати до федерального кабінету подання щодо нерегульованого імпорту та продажу таких окулярів.

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