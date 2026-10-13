Влада Пенджабу заявила, що поліція не затримувала телеведучого Хассана — Dawn

У Лахорі, Пакистан, телеведучого Ікрарул Хассана, за словами його родини, вночі забрали з помешкання чоловіки у цивільному. Влада провінції Пенджаб заявила, що поліція Хассана не затримувала, а обставини інциденту перевіряють, повідомляє Dawn.

Заява родини

Дружина телеведучого Фара Ікрар розповіла у відео, що близько 3:00 чоловіки у цивільному зламали головні ворота їхнього будинку в районі DHA, увійшли всередину та забрали її чоловіка. За її твердженням, під час операції з нею грубо поводилися, а також вилучили два телефони Хассана, ноутбук і її телефон.

Вона також заявила, що серед учасників рейду була жінка в масці, яка мала ідентифікаційний бейдж Національного агентства з розслідування кіберзлочинів NCCIA.

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Позиція адвоката

Адвокат телеведучого Міан Алі Ашфак повідомив, що NCCIA заперечило затримання Хассана. Він додав, що ведучий не робив антидержавних заяв, а захист планує звернутися до Високого суду Лахора, щоб домогтися його безпечного повернення.

Dawn зазначає, що Ікрарул Хассан критикував у соціальних мережах політику уряду.

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