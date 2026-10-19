Влада Шабви повідомила про понад 53 загиблих після атаки хуситів — Anadolu Agency

Влада провінції Шабва на півдні Ємену заявила, що внаслідок атаки, яку вона пов’язує з хуситами, на центр підготовки сил безпеки загинули понад 53 людини. Ще більш як 200 людей зазнали поранень. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на владу провінції.

Удар по центру підготовки

За даними адміністрації Шабви, удар припав на об’єкт у той час, коли там проходили підготовку нові рекрути внутрішніх сил безпеки.

Місцева влада оприлюднила свою заяву у Facebook. Вона закликала уряд Ємену та коаліцію на чолі із Саудівською Аравією посилити оборонні спроможності провінції.

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Заклик посилити безпеку

Представники Шабви заявили, що масштаб трагедії потребує не лише засудження, а й невідкладних військових і безпекових заходів, щоб запобігти повторенню таких атак.

Хусити не надали негайних коментарів щодо заяви влади провінції. Атака сталася на тлі посилення бойових дій між хуситами та силами, пов’язаними з міжнародно визнаним урядом Ємену, який підтримує коаліція на чолі із Саудівською Аравією.

Ємен охоплений конфліктом з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та значну частину півночі країни.

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