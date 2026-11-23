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Міністерство закордонних справ визнаного ООН Уряду національної єдності Лівії у понеділок, 23 листопада, категорично засудило проведення будь-яких іноземних військових операцій на території чи в територіальних водах країни після української атаки на російські судна у Бенгазі. Хоч сам уряд Лівії цю територію не контролює.

У заяві відомства наголошується, що російсько-українська війна не дає жодній зі сторін права поширювати бойові дії на Лівію або використовувати її як арену для «зведення рахунків».

Лівійське МЗС також попередило, що розміщення іноземних сил поза офіційними рамками держави та використання цивільних портів і об’єктів у військових цілях становлять пряму загрозу національній безпеці Лівії й перетворюють країну на майданчик протистояння зовнішніх сторін конфлікту.

А заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні заявив, що напад на порт Бенгазі рівнозначний оголошенню війни його країні, пообіцявши звернутися до міжнародних судів та Ради Безпеки ООН, та зажадав, щоб Зеленського було внесено до списку терористів за схвалення цих ударів.

При цьому Лівія фактично поділена між двома центрами влади: захід контролює визнаний ООН уряд у Триполі, з яким співпрацюють українці, а схід — бунтівний генерал Халіфа Хафтар, підтримуваний росією, і саме на підконтрольній йому території у порту Бенгазі відбулася атака. Між двома урядами впродовж року тривають мляві переговори щодо проведення спільних виборів, а інцидент у Бенгазі може бути використаний як привід для їх зриву та поновлення громадянської війни.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ уряду національної єдності Лівії.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 23 листопада, підтвердив успішну українську операцію поблизу берегів Лівії проти двох російських суден, наголосивши, що морські операції України триватимуть і надалі.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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