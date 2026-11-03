Понад половина гірськолижних курортів Європи може зіткнутися із серйозним дефіцитом снігу, якщо глобальна температура зросте на 2°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Про це йдеться у спільному звіті Всесвітньої метеорологічної організації та Міжнародної федерації лижного спорту і сноуборду, повідомляє Anadolu Agency.

Ризики для курортів

Дослідження, наведене у звіті, охопило 2234 гірськолижні курорти у 28 європейських країнах. За сценарію потепління на 2°C 53% із них матимуть «дуже високий ризик» нестачі снігу, якщо не використовуватимуть системи штучного засніження.

У ВМО також зазначили, що погодні умови в сезоні 2025–2026 років уже спричинили скасування 25 гонок Кубка світу з лижного спорту.

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Скорочення снігового покриву

Тривалість залягання снігового покриву майже в усіх регіонах скорочується в середньому на п'ять днів за десятиліття, особливо на невеликих висотах. У Швейцарії льодовики з 2021 року втратили майже 20% обсягу льоду, а нижче 800 метрів кількість снігових днів від 1970 року зменшилася вдвічі.

ВМО попередила, що штучне засніження також стає складнішим через підвищення температури та додаткове навантаження на водні й енергетичні ресурси. Організація закликала курорти використовувати прогнози погоди, сезонні прогнози й довгострокові кліматичні прогнози для планування роботи та адаптації інфраструктури.

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