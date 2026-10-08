Кіпрське видання Cyprus Mail повідомило, що Всесвітня метеорологічна організація прогнозує посилення Ель-Ніньйо цього року. За оцінкою ВМО, явище досягне піку в грудні та з майже 100-відсотковою ймовірністю зберігатиметься до лютого 2027 року.

Рекордна температура Тихого океану

ВМО очікує, що в жовтні—грудні температура поверхні моря в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану, ключовому регіоні для Ель-Ніньйо, становитиме рекордні 3,7°C вище норми.

Цей прогноз значно перевищує попередній рекорд аномалії температури поверхні моря — 2,6°C, зафіксований у період із листопада 2015 року до січня 2016 року. Генеральна секретарка ВМО Селеста Сауло заявила, що Ель-Ніньйо потенційно може стати одним із найсильніших щонайменше з 1950 року.

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Вплив на погоду у світі

Ель-Ніньйо є теплою фазою природного циклу Ель-Ніньйо — Південне коливання, який впливає на погодні умови в різних частинах світу. Явище зазвичай сприяє підвищенню глобальної температури та порушує режими опадів у великих регіонах, спричиняючи посуху в одних місцях і сильні дощі в інших.

Ель-Ніньйо зазвичай виникає раз на два—сім років. За даними Служби зміни клімату Copernicus, середня глобальна температура у серпні становила 16,96°C, зрівнявшись із липнем 2023 року як найспекотнішим місяцем за весь час спостережень.

Дослідники Climate Impact Lab Чиказького університету минулого місяця прогнозували, що цьогорічний «супер-Ель-Ніньйо» може призвести до до 451 тисячі надлишкових смертей у світі в період із червня до лютого 2027 року.

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