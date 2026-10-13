ВМО заявила про посилення Ель-Ніньйо до грудня — Bangkok Post

В Індонезії, Бразилії, М'янмі та інших країнах уже фіксують наслідки Ель-Ніньйо. Всесвітня метеорологічна організація заявила, що це погодне явище посилюватиметься до піку в грудні. Воно може принести вищі за норму температури на значній частині планети та змінити розподіл опадів, збільшуючи ризик посух і повеней у різних регіонах, повідомляє Bangkok Post.

Пожежі та проблеми з електрикою

В Індонезії сильна посуха, пов'язана з Ель-Ніньйо, супроводжується пожежами в лісах і на плантаціях Борнео та Південної Суматри. Дим від них спричинив регіональну кризу: у кількох районах Малайзії закривали школи, а Сінгапур оголосив субсидії для людей, які звертаються по медичну допомогу через пов'язані зі смогом захворювання.

У бразильському штаті Амазонас у вересні зафіксували майже вчетверо більше осередків пожеж, ніж роком раніше. В одну із серед там палали понад 749 пожеж. Дим накрив Манаус — найбільше місто бразильської Амазонії, через що в п'ятницю закрили державні школи.

У М'янмі влада попередила про можливі перебої з електроенергією через зростання споживання під час нехарактерної для сезону спеки. Метеорологи також застерегли щодо аномальних опадів, посухи, екстремальної спеки та дефіциту питної води. На Філіппінах уряд готується до вищого попиту на електроенергію та можливого зниження виробітку гідроелектростанцій через спекотнішу й сухішу погоду.

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Ризики для продовольства

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва висловила занепокоєння глобальними наслідками Ель-Ніньйо, передусім для продовольчої безпеки. За її словами, МВФ готується підтримати країни, яким може бути складно впоратися з наслідками явища.

Програма розвитку ООН попередила, що поєднання високої вартості запозичень, стрибка цін на енергію та потужного Ель-Ніньйо може повернути до бідності десятки або сотні мільйонів людей. На півдні Мадагаскару гуманітарні працівники вже борються з наслідками голоду та очікують погіршення ситуації з посиленням впливу Ель-Ніньйо на Африку.

Європейська служба зі зміни клімату Copernicus повідомила, що температура поверхні моря в ключовому районі спостережень у Тихому океані минулого місяця досягла історичного максимуму — 29,70 °C. Японське метеорологічне агентство назвало нинішнє Ель-Ніньйо найсильнішим за всю історію спостережень, хоча підходи прогнозистів до оцінки інтенсивності явища відрізняються, а аналіз ускладнює загальне потепління океанів.

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