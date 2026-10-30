ВМС США почали звільнення моряка після стрибка з авіаносця — The Hill

У США ВМС розпочали процедуру звільнення 19-річного Ніколаса Маккелві, який 3 серпня стрибнув за борт авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. ВМС звинувачують його в тому, що він симулював кризу психічного здоров’я, аби достроково припинити розгортання, повідомляє The Hill.

Стрибок на 255-й день розгортання

Маккелві служив авіамеханіком у вертолітній ескадрильї. За даними видання, він стрибнув у море на 255-й день розгортання ударної авіаносної групи. Екіпаж вертольота врятував його та приблизно через 50 хвилин повернув на корабель.

Моряк розповів The New York Times, що працював по 12 годин на польотній палубі за сильної спеки та в умовах обмеженого харчування. Він також пропустив народження доньки й переживав через онкологічні захворювання у родині дружини. В документах ВМС, які переглянула газета, офіцер визнав розгортання складним, але зазначив, що мотиви Маккелві залишилися невизначеними. Підозри в нього викликало й те, що військовий був у рятувальному жилеті.

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Звинувачення та питання щодо допомоги

Згідно з обвинувальними документами, які переглянуло видання, ВМС висунули Маккелві звинувачення в симуляції та самовільному залишенні місця служби після того, як він покинув свій пост. Процедура звільнення може позбавити його права на освітню допомогу за програмою GI Bill.

Маккелві та його дружина Саманта Ларрі вважають покарання несправедливим і заявляють, що він не отримав належної допомоги з психічного здоров’я до та після інциденту. За інформацією The Hill, у червні він звертався до медичного підрозділу корабля, однак йому запропонували поговорити з капеланом, від чого він відмовився. На USS Abraham Lincoln, де служили понад 5 тисяч військових, було шість фахівців із психічного здоров’я.

Авіаносець завершив 322-денне розгортання, яке продовжили у зв’язку з війною проти Ірану. Виконувач обов’язків міністра ВМС Хунг Као повідомив, що під час тривалого розгортання зафіксували вісім спроб самогубства.

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