27 листопада 2026 року в російському Северодвінську відбулася церемонія підняття Андріївського прапора на атомному підводному човні «Пермь» проєкту «Ясень-М». Після цього субмарину офіційно включили до складу Військово-морського флоту РФ. Російська влада заявляє, що човен стане частиною Тихоокеанського флоту та буде носієм гіперзвукових ракет «Циркон».

У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін. Підняття Андріївського прапора означає, що підводний човен офіційно прийняли до складу флоту. Після цього він має перейти до виконання завдань за призначенням.

Путін заявив, що нова субмарина поповнить Тихоокеанський флот. За словами російського президента, її планують використовувати для захисту морських рубежів Росії на Далекому Сході та в Арктиці. «Буде нести бойову вахту, захищаючи морські рубежі та безпеку Вітчизни, наш Далекий Схід, нашу Арктику і всю Росію», — сказав Путін.

Російська влада називає введення «Пермі» до складу флоту одним із важливих етапів його оновлення у 2026 році. Водночас заяви про майбутні завдання човна та його бойові можливості поки що походять переважно від представників самої Росії.

Чим особлива підводний човен «Пермь»

«Пермь» належить до багатоцільових атомних підводних човнів четвертого покоління проєкту 885М «Ясень-М». Це модернізована версія проєкту «Ясень». Такі субмарини призначені для виконання різних бойових завдань і можуть нести на борту ракетне озброєння.

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Головна особливість «Пермі» — ракети «Циркон». За заявами російської сторони, це перший багатоцільовий підводний човен, який отримав цей комплекс як штатне озброєння. Раніше представники російського флоту повідомляли, що саме ця субмарина відрізнятиметься від попередніх човнів серії завдяки інтеграції ракетного комплексу.

«Циркон» — російська крилата ракета, яку Москва називає гіперзвуковою. Її розробляли для ураження морських і наземних цілей. Російська влада заявляє про високу швидкість і дальність ракети, однак ці характеристики не слід сприймати як незалежно підтверджені показники. Раніше ракети цього типу пов'язували передусім із надводними кораблями. Зокрема, одним із перших їхніх носіїв став фрегат «Адмірал Горшков». Тепер Росія заявляє про появу штатного підводного носія «Цирконів».

Як будували субмарину

Підводний човен «Пермь» заклали на суднобудівному підприємстві «Севмаш» у Северодвінську в липні 2016 року. Це один із найбільших російських центрів будівництва атомних підводних човнів. На воду субмарину спустили 27 березня 2025 року. Після цього вона проходила випробування, під час яких перевіряли роботу систем і обладнання, а також готовність корабля до служби. Завершення цього етапу мало передувати офіційному переданню човна військово-морському флоту.

Введення «Пермі» до складу ВМФ Росії відбулося 27 листопада 2026 року — після підняття Андріївського прапора. Таким чином, від закладання човна до його офіційного прийняття на службу минуло понад десять років. «Пермь» стала одним із підводних човнів сімейства «Ясень» і «Ясень-М», які Росія продовжує будувати для посилення свого флоту. Її назвали на честь російського міста Перм. Раніше це ім'я мав атомний підводний човен проєкту 671РТМ «Щука», який служив у складі Північного флоту.

Куди відправлять новий підводний човен

За заявами російського керівництва, після введення до складу флоту «Пермь» має посилити Тихоокеанський флот. Його основні завдання пов'язані з військово-морською присутністю Росії в Тихому океані та охороною морських рубежів на Далекому Сході. Окремо Путін згадав Арктику. Росія приділяє цьому регіону значну увагу через його стратегічне розташування, природні ресурси та важливі морські маршрути. Підводні човни з атомними енергетичними установками можуть тривалий час перебувати під водою, що робить їх важливою частиною військово-морських сил.

Водночас саме включення «Пермі» до складу флоту ще не означає, що вона вже розпочала повноцінне бойове чергування в Тихому океані. Російська сторона заявила про її майбутнє призначення, але конкретні строки переходу до місця служби та початку виконання завдань у повідомленнях не уточнила. Для Росії це поповнення флоту важливе насамперед через появу ще одного атомного підводного човна з ракетним озброєнням. А заявлений статус першого штатного підводного носія «Цирконів» робить «Пермь» помітною частиною російської програми модернізації військово-морських сил. Про це повідомляють росЗМІ.

На російському суднобудівному підприємстві «Севмаш» 17 червня офіційно заклали новий багатоцільовий атомний підводний човен «Мурманск». Цей корабель став дев’ятим за рахунком ракетоносцем модернізованого проєкту 885М (шифр «Ясень-М»), який країна-агресор будує для свого флоту.

Росія розпочала фінальний етап ходових випробувань атомного крейсера Admiral Nakhimov, який вважається одним із найпотужніших надводних кораблів у складі її флоту. Після модернізації корабель отримав значне посилення озброєння і тепер має 176 пускових комірок для ракет різного призначення.

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