Польський волейболіст Бартош Курек набрав 25 очок у матчі японської ліги, в якому його Tokyo Great Bears переміг Nippon Steel Sakai Blazers з рахунком 3:2. Поєдинок відбувся у Вакаямі й завершився тай-брейком — 15:13 на користь команди з Токіо.

Камбек після двох програних сетів

Tokyo Great Bears поступився у перших двох партіях — 23:25 та 21:25. Проте гості зрівняли рахунок, вигравши третій сет 25:20 і четвертий — 25:22. У вирішальній партії команда Курека здобула перемогу з різницею у два очки.

Курек завершив очками понад половину передач, адресованих йому в атаці, повідомляє Interia Sport. Також у його активі дев'ять дій у захисті. Видання зазначає, що після матчу польський гравець отримав індивідуальну відзнаку.

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Тренер відзначив гру команди

Тренер Tokyo Great Bears Маурісіо Паес заявив, що команда невдало почала матч, але зуміла відігратися та повернути собі ініціативу. За його словами, важливим чинником стала якість подачі, яку команда поліпшила протягом гри, а також здатність адаптуватися у складних ситуаціях.

Для Tokyo Great Bears ця перемога стала завершенням серії з двох поразок від JTEKT. У п'ятницю Tokyo Great Bears і Nippon Steel Sakai Blazers мають знову зіграти у Вакаямі.

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