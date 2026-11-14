Волейболіст Семенюк допоміг Перуджі вийти у фінал Суперкубка Італії — Interia Sport

Італійська «Сір Суса Скай Перуджа» перемогла «Ітас Трентіно» з рахунком 3:1 у півфіналі Суперкубка Італії з волейболу. Команда Каміла Семенюка після поразки в першій партії здобула три наступні та вийшла до вирішального матчу турніру.

Перелом після стартового сету

«Трентіно» виграв першу партію — 25:22. Утім, надалі «Перуджа» взяла гору з рахунками 25:20 та 25:18. Найбільш напруженим став четвертий сет: команда Анджело Лоренцетті тривалий час поступалася, але наприкінці вийшла вперед і реалізувала шостий матчбол — 30:28.

Таким чином «Перуджа» завершила зустріч перемогою 3:1. Про перебіг матчу та статистику гравців повідомляє Interia Sport.

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17 очок Семенюка

Семенюк набрав 17 очок. Він реалізував 14 із 28 атак, виконав два ейси та поставив один результативний блок. У прийомі волейболіст мав 54% позитивних і 26% відмінних дій.

Стільки ж очок для «Перуджі» здобув Олег Плотницький. Найрезультативнішим гравцем команди став Ферре Реггерс, який набрав 20 очок.

Суперник у фіналі

У фіналі Суперкубка Італії «Перуджа» зіграє проти «Кучіне Лубе Чивітанова». Матч запланований на неділю, початок — о 18:00.

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