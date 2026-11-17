Волейболіст збірної Польщі Вілфредо Леон може залишитися в польській «Богданці ЛУК Люблін» щонайменше на сезон 2027/28. Про це з посиланням на журналіста Якуба Бальцержака повідомляє Interia Sport.

Можливе продовження угоди

За словами Бальцержака, Леон може укласти з люблінським клубом контракт на два роки. Раніше в медіа з’являлася інформація, що після завершення сезону 2026/27 догравальник перейде до турецького «Халкбанка» з Анкари.

Журналіст заявив, що 9 листопада дізнався про майбутнє розірвання попередньої домовленості Леона з «Халкбанком». За його словами, інформацію про інтерес турецького клубу та підписання попередньої угоди публікували спортивні медіа Туреччини, Польщі й Італії.

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Кар’єра в Любліні

Леон приєднався до «Богданки ЛУК Люблін» у сезоні 2024/25. У першому сезоні в польській лізі він разом із командою здобув історичне чемпіонство Польщі та Суперкубок Польщі.

Interia Sport також наводить раніше оприлюднену Przegląd Sportowy інформацію, за якою попередня угода Леона з «Халкбанком» мала передбачати 1,5 млн євро та бонуси. Умови можливої нової угоди гравця з клубом із Любліна не уточнюються.

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