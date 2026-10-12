Вонг заявив, що уряд вивчає навчання молодих працівників через ШІ — Channel NewsAsia

У Сінгапурі уряд занепокоєний тим, що штучний інтелект може обмежити для молодих працівників доступ до стартових завдань, на яких вони здобувають перший професійний досвід. Прем’єр-міністр і міністр фінансів Лоуренс Вонг заявив, що влада вивчає питання навчання та наставництва молодих фахівців у різних галузях, повідомляє Channel NewsAsia.

Навчання на старті кар’єри

Вонг виступив 12 жовтня на конференції DBS Asia Future Forward під час розмови з генеральною директоркою DBS Group Тан Су Шань. Він пригадав, що на початку роботи держслужбовцем робив нотатки, готував промови та презентації для керівників. За його словами, такі рутинні завдання мають навчальну цінність для молодих працівників.

Прем’єр зазначив, що ШІ може замінити значну частину цієї роботи, однак роботодавцям слід не допустити автоматизації самого процесу професійного навчання. Він закликав компанії цілеспрямованіше займатися підготовкою та наставництвом молодих співробітників.

Уряд також розглядає, чи потрібні нові програми, які заохочували б компанії приділяти цьому більше уваги. Згідно зі звітом Міністерства трудових ресурсів Сінгапуру, оприлюдненим у квітні, серед компаній, що впровадили ШІ, 6,2% повідомили про скорочення чисельності персоналу, а ще 8,5% — про зниження активності найму. Водночас більшість підприємств заявили про перепроєктування посад, створення нових вакансій, пов’язаних зі ШІ, або переведення працівників на інші ролі.

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Людська відповідальність і стандарти

Вонг наголосив, що Сінгапур прагне скористатися перевагами ШІ для продуктивності, але водночас хоче, щоб технології приносили користь усім громадянам. За його словами, країна не піде на компроміси щодо критичних систем, чутливої інформації та принципу людської відповідальності за ключові рішення.

Прем’єр також підтримав запровадження міжнародних стандартів безпеки для передових систем ШІ. Він вважає добровільні стандарти можливим першим кроком і запропонував надалі розвивати незалежний міжнародний нагляд та аудит. Водночас Вонг зауважив, що створення глобальних правил безпечної розробки ШІ найближчим часом є малоймовірним.

Цифрові правила для АСЕАН

Окремо на конференції обговорили Рамкову угоду про цифрову економіку АСЕАН, яку планують підписати на 49-му саміті організації в листопаді. Документ має встановити правила щодо даних, платежів, цифрової торгівлі та ШІ для 11 держав АСЕАН. Вонг заявив, що угода повинна зменшити бар’єри для транскордонної цифрової торгівлі та обміну даними в регіоні.

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