Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що не встановила причину пневмонії, від якої померла працівниця протичумного дослідницького центру в Іркутську, Росії, державі-агресорі. ВООЗ також повідомила, що жодного випадку чуми не зареєстрували.

Результати перевірок

Як повідомляє Channel NewsAsia, російський державний регулятор держави-агресора поінформував ВООЗ: аналізи померлої працівниці та людей, які контактували з нею, були негативними щодо небезпечних патогенів, на які їх перевіряли. Контактні особи не мали симптомів, а нових пов’язаних випадків тяжкої пневмонії не виявили.

У ВООЗ зазначили, що на підставі отриманої інформації не бачать доказів подальшої передачі інфекції, пов’язаної з цим випадком. Водночас ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу у померлої працівниці лабораторії.

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Перевірки контактних осіб

Працівниця захворіла та померла 2 жовтня за обставин, які не розкриваються. Після цього влада РФ ізолювала приблизно 200 людей, що викликало занепокоєння щодо громадського здоров’я в соціальних мережах.

Російська сторона заявила, що працівниця була належно вакцинована, а в її організмі не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її роботою. У четвер Росія повідомила про завершення медичних перевірок усіх контактних осіб і передачу повної інформації ВООЗ відповідно до встановлених процедур.

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