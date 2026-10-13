ВООЗ повідомила про триразове зростання підозрюваних випадків холери в Ємені — Al Jazeera

У Ємені кількість підозрюваних випадків холери за останні три тижні зросла утричі — з 217 за тиждень 6–12 вересня до 647 за тиждень 27 вересня – 3 жовтня. Про це Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила на тлі поновлення бойових дій, через які понад 200 тисяч людей були змушені залишити домівки, повідомляє Al Jazeera.

Понад 8 тисяч підозрюваних випадків

Від початку року в країні зареєстрували 8 034 підозрювані випадки холери та 27 смертей. Чверть усіх підозрюваних випадків припала на останні чотири тижні, зазначили у ВООЗ.

За даними організації, 92% зареєстрованих випадків припадають на п’ять губернаторств південного заходу Ємену, де перебуває значна кількість переміщених осіб: Аб’ян, Лахідж, Ед-Далі, Таїз і Аден. Хвороба також поширилася на віддалені табори для переміщених людей у східному губернаторстві Хадрамаут, куди медичним бригадам важко дістатися.

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Бракує коштів на екстрену відповідь

Директорка з надзвичайних ситуацій ВООЗ у регіоні Аннет Гайнцельманн заявила, що сім’ї, які тікають від конфлікту, одночасно стикаються із загрозою захворювань, яким можна запобігти та які піддаються лікуванню. Вона наголосила на потребі у безперешкодному доступі до безпечної води, вакцинації та основних медичних послуг.

Для 90-денної екстреної відповіді в Ємені ВООЗ потрібно 31 млн доларів, однак організація отримала лише 3,78 млн доларів. Кошти планують спрямувати на епіднагляд у місцях розміщення переміщених людей, роботу груп швидкого реагування, лікування холери та профілактику інфекцій у медичних закладах і пунктах лікування холери.

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