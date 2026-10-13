ВООЗ: Східне Середземномор’я зазнало найбільше атак на медицину — Anadolu Agency

У Каїрі, Єгипет, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що Східне Середземномор’я стало регіоном із найбільшою кількістю атак на медичні установи, медпрацівників і пацієнтів. Про це він сказав під час 73-ї сесії Регіонального комітету ВООЗ для Східного Середземномор’я, повідомляє Anadolu Agency.

Захист медичних установ

За словами очільника ВООЗ, лікарні, машини швидкої допомоги та медичні працівники захищені міжнародним гуманітарним правом і не повинні ставати цілями. Він відзначив роботу команд організації в Газі, Судані, Ємені, Лівані та Афганістані, які працюють за значного особистого ризику.

Тедрос Аданом Гебреєсус також закликав припинити регіональні конфлікти, наголосивши, що мир є найкращими ліками.

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Брак фінансування

Крім атак, систему охорони здоров’я регіону, за його словами, послаблюють раптові та значні скорочення фінансування. Вони вже позначилися майже на 2 тисячах медичних закладів. Очільник ВООЗ закликав держави більше інвестувати у власну медицину, щоб зменшити залежність від міжнародної допомоги.

Він повідомив, що ВООЗ залучила 95% ресурсів, необхідних на поточний дворічний бюджетний період. Організація скоротила бюджет і штат, зокрема удвічі зменшила кількість помічників генерального директора та майже наполовину — директорів. За словами Тедроса Аданома Гебреєсуса, резерви ВООЗ удвічі більші, ніж на початку його каденції, а бюджет на 23% більший.

Після мандата держав-членів, наданого у травні на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я, було створено робочу групу для реформування глобальної архітектури охорони здоров’я. За словами гендиректора ВООЗ, вона має представити звіт пізніше цього року.

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