ВПП ООН попередила про ризик втрати впливу ЄС через скорочення допомоги — Politico Europe

Виконувач обов’язків керівника Всесвітньої продовольчої програми ООН Карл Скау заявив, що скорочення фінансування зовнішньої та гуманітарної допомоги Європейського Союзу може послабити вплив блоку в міжнародній системі. Про це повідомляє Politico Europe.

Країни Європи обговорюють обсяги фінансування ЄС та його програм у наступному семирічному бюджеті. Оприлюднена ірландським головуванням у Раді ЄС компромісна позиція передбачає скорочення на 38 млрд євро бюджету Global Europe, з якого фінансуються програми розвитку та зовнішньої допомоги. Обсяг цього фінансування може зменшитися приблизно на 17% — до 177 млрд євро.

Ризик для впливу ЄС

За словами Скау, Європейська комісія залишалася передбачуваним донором у період, коли інші країни скорочували допомогу. Це дало Європі довіру та можливість впливати на міжнародні процеси, зокрема на пріоритети ВПП ООН у її Стратегічному плані на 2026–2029 роки. Серед таких пріоритетів — гендерна рівність, кліматичні дії та захист уразливих груп населення.

Скау закликав ЄС зберегти амбітний бюджет гуманітарної допомоги. Він зазначив, що на тлі мільярдних оборонних витрат кошти на гуманітарні програми є значно меншими.

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Падіння міжнародного фінансування

За офіційними даними ВПП ООН, загальний обсяг її фінансування за останні два роки скоротився на 40%. Найбільший донор організації — США — у 2025 році зменшив внески удвічі порівняно з попереднім роком. Німеччина, Франція та Велика Британія також скоротили бюджети на глобальні програми розвитку.

Водночас потреба в продовольчій допомозі зростає: за прогнозом ВПП ООН, цього року до 363 млн людей можуть зіткнутися з гострою нестачею продовольства. Це майже на 90% більше, ніж у 2021 році. За словами Скау, війни, екстремальні погодні явища, загроза Ель-Ніньйо та перебої на глобальних торговельних маршрутах поглиблюють продовольчі кризи.

Скау також зазначив зв’язок між скороченням допомоги та ризиком зростання міграції до Європи, хоча не назвав це головним аргументом на користь фінансування. За його словами, через нестачу коштів ВПП ООН уже змушена скорочувати продовольчі програми, зокрема для жінок і дітей у Південному Судані, Афганістані та Сомалі.

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