ВПП ООН скоротить допомогу 500 тисячам жителів Гази — ABC News Australia

Всесвітня продовольча програма ООН через нестачу фінансування скоротить гуманітарну продовольчу допомогу в секторі Гази, Палестина. Доступ до неї втратять орієнтовно 500 тисяч людей, яких організація відносить до вразливих категорій. Про це повідомляє ABC News.

ВПП є найбільшим окремим постачальником гуманітарної продовольчої допомоги в секторі Гази. Після припинення вогню з Ізраїлем у жовтні 2025 року організація щомісяця охоплювала допомогою близько 1,6 мільйона людей. Тепер вона планує скоротити кількість отримувачів приблизно на третину в межах заходів зі зменшення витрат.

Скорочення пайків і грошової підтримки

Сім’ї, які раніше отримували два продовольчі набори, надалі отримуватимуть один. Вага мішків із борошном зменшиться, а кількість продовольчих наборів скоротять на 40%. Гарячі обіди для жителів важкодоступних районів, зокрема поблизу жовтої лінії на межі з територіями під ізраїльським військовим контролем, надаватимуть не щодня, а через день.

ВПП також зменшить на 40% розмір грошової допомоги для 75 тисяч сімей. Перекази здебільшого здійснюють через електронні гаманці та інші цифрові засоби, оскільки в анклаві бракує готівки.

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Виконувач обов’язків виконавчого директора ВПП Карл Скау після поїздки до Гази заявив, що скорочення допомоги може мати серйозні наслідки для рівня голоду та стабільності. За даними вересневого моніторингу ринку ВПП, 44% домогосподарств не можуть дозволити собі базові продукти через високі ціни, а 44% палестинців щонайменше раз протягом 30 днів лягали спати голодними.

Дефіцит фінансування

За словами Скау, причиною скорочень є не обмеження можливостей завозити продовольство і не зменшення потреб, а нестача коштів. Він зазначив, що традиційні донори, зокрема США та європейські країни, зменшили фінансування, тоді як потреби зростають через одночасні кризи в Газі, Судані та Ємені.

Після припинення вогню гуманітарні операції в секторі Гази стали менш ризикованими, а рівень недоїдання знизився. У грудні ООН скасувала оголошення про голод у Газі, зроблене в серпні 2025 року, пояснивши це надходженням достатньої кількості запасів протягом кількох місяців. Скау водночас назвав досягнуті результати нестійкими та зазначив, що обмеження на ввезення окремих товарів досі стримують відновлення регіону.

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