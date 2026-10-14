ВПС Італії замовили шість озброєних дронів Astore Levante — AeroTime

Військово-повітряні сили Італії замовили шість озброєних безпілотників Astore Levante у компанії LBA Systems — спільного підприємства італійської Leonardo та турецької Baykar. Це перше підтверджене військове замовлення на цей тип дронів для партнерства двох компаній, повідомляє AeroTime.

Начальник штабу ВПС Італії генерал Антоніо Консерва підтвердив закупівлю 12 жовтня 2026 року, пише італійське оборонне видання Rivista Italiana Difesa. Контракт передбачає три системи по два літальні апарати в кожній. Одна наземна станція керування зможе працювати з двома дронами. Вартість угоди не розкривають, однак у майбутньому можливі додаткові замовлення.

Заміна для Predator

Astore Levante мають заповнити прогалину, що виникла після виведення з експлуатації італійського флоту MQ-1 Predator. Безпілотники планують використовувати для розвідки, спостереження та рекогносцирування (ISR), озброєної підтримки поблизу лінії фронту й підготовки екіпажів. Сертифікацію систем очікують наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Платформа Baykar і системи Leonardo

LBA Systems заснували Leonardo і Baykar на паритетних засадах у червні 2025 року. У липні 2026 року підприємство представило Astore Levante на авіасалоні у Фарнборо. Новий безпілотник поєднує планер палубного Bayraktar TB3 виробництва Baykar із сенсорами, місійними системами та наземним обладнанням Leonardo.

У липні 2026 року Leonardo повідомила, що перші Astore Levante вже виробляють в Італії, а постачання очікують до кінця року. Озброєння для нових дронів Італія ще не обрала: Антоніо Консерва повідомив Defense News про переговори з європейським виробником ракет MBDA та меншими італійськими оборонними компаніями.

Читай нас у