ВПС Нігерії створили комісію після катастрофи ATR 42 — Premium Times Nigeria

Військово-повітряні сили Нігерії створили комісію з 12 членів для розслідування катастрофи літака ATR 42 в Ігбокоді, штат Ондо. Літак із бортовим номером NAF 931 зазнав аварії 5 жовтня, внаслідок чого загинули всі люди на борту, повідомляє Premium Times Nigeria.

Комісія має встановити обставини та причини аварії, а також підготувати рекомендації для запобігання подібним випадкам. Начальник штабу ВПС Нігерії Санні Анеке також доручив продовжувати пошукові та відновлювальні операції разом із комплексним розслідуванням.

Склад комісії

Комісію очолить віцемаршал авіації F.O. Ankeli. Координувати ширші заходи реагування доручили E.O.E. Ebiowe, який керував групою з розслідування та відновлювальних робіт.

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До складу комісії увійшли фахівці з авіаційних операцій, безпеки польотів, пілотування, управління повітряним рухом, авіаінженерії, технічного обслуговування та медичних служб. Також залучили представників Нігерійського управління цивільної авіації та Нігерійського бюро розслідувань безпеки.

Завдання розслідування

Комісія вивчатиме експлуатаційні, технічні, екологічні, людські й організаційні чинники, пов’язані з аварією. Вона має системно дослідити, задокументувати та зберегти докази, щоб встановити факти, а також безпосередні й глибинні причини катастрофи.

За підсумками роботи комісія має надати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, посилення безпеки польотів і зниження ризику схожих аварій. ВПС Нігерії заявили, що підтримуватимуть родини загиблих і повідомлятимуть про перевірену інформацію, водночас наголосивши, що робити висновки про причини катастрофи до завершення розслідування передчасно.

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