ВПС США уклали контракт на $694 млн для виробництва ракети ARRW — Defense News

Військово-повітряні сили США уклали з компанією Lockheed Martin контракт на 694 млн доларів на виробництво та розгортання гіперзвукової ракети AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, або ARRW. Контракт надали наприкінці вересня, перевівши програму зі стадії створення прототипів і льотних випробувань до виробництва, повідомляє Defense News.

Перехід до виробництва

Міністр ВПС США Трой Майнк назвав рішення поворотним моментом у програмі розробки передових озброєнь. За його словами, перехід ARRW від випробувань до виробництва має забезпечити американських командувачів високошвидкісним засобом ураження, здатним долати сучасні системи обмеження та заборони доступу.

Угоду уклали в межах контрактного механізму Міністерства оборони США Enterprise-Wide Agile Acquisition Contract. У повідомленні зазначається, що контракт є частиною зусиль американських військових із модернізації арсеналу.

Характеристики та фінансування

ARRW має розганятися до швидкості понад п’ять Махів за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача, після чого відокремлюється гіперзвуковий планерний блок. Ракету призначено для ураження добре захищених цілей із безпечної відстані та в обмежений час.

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Начальник штабу ВПС США генерал Кен Вілсбах заявив, що розгортання ARRW посилить спроможність американських сил тримати під загрозою цілі в будь-якій точці світу та забезпечить Об’єднаним силам швидкий варіант реагування в умовах високої протидії.

ВПС не розкрили заплановану кількість ракет і графік їх постачання, посилаючись на міркування операційної безпеки. У 2023 році служба зупинила закупівлю ARRW після завершення етапу створення прототипів і невдалих випробувань, зосередившись на програмі Hypersonic Attack Cruise Missile.

У 2025 році ВПС повідомили Конгрес про намір відновити фінансування ARRW. У бюджетному запиті на 2026 фінансовий рік на програму запитували близько 387 млн доларів, а в запиті на 2027 рік суму збільшили до 452 млн доларів.

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