ВПС США визначили потребу у 1509 бойових винищувачах до 2035 року — Defense News

Військово-повітряні сили США заявили, що до 2035 року їм необхідно мати 1 509 бойових винищувачів, закріплених за бойовими підрозділами. Така оцінка міститься у звіті про структуру сил, який служба 16 жовтня передала Конгресу, повідомляє Defense News.

Структура майбутнього флоту

За наведеними заступником начальника штабу ВПС США з планування та програм генерал-лейтенантом Девідом Тейбором даними, приблизно 40% винищувального флоту у 2035 році мають становити F-35. Нині їхня частка становить близько 30%.

Ще близько 20% флоту припадатиме на F-22 та винищувачі F-47, які мають їх замінити. За словами Тейбора, ВПС планують придбати приблизно стільки ж F-47, скільки нині мають F-22. Решту 40% орієнтовно порівну розподілять між F-15 і F-16.

Штурмовики A-10 до розрахунку на 2035 рік не включені. Старі F-16, за оцінкою ВПС, досягнуть кінця експлуатаційного ресурсу в середині 2030-х років. Водночас рішення щодо закупівлі нових F-16, попередньо позначених як F-16G, ще не ухвалили.

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Закупівлі та виробництво

Оцінку потреби сформували на основі запитів регіональних командувачів для виконання місій за середнього рівня ризику. За такого рівня сили, ймовірно, зможуть досягти поставлених цілей, але можуть зазнавати навантаження під час тривалих операцій. Тейбор наголосив, що показник у 1 509 літаків може змінюватися через міжнародні події, нові вимоги та розвиток технологій.

Для досягнення цілі необхідні фінансування Конгресу та своєчасне виробництво літаків компаніями Lockheed Martin і Boeing. У бюджетному запиті на 2027 фінансовий рік ВПС США передбачили закупівлю 38 F-35 і 24 F-15EX, загалом 62 винищувачів, хоча служба раніше заявляла про потребу купувати 72 літаки щороку.

До загальної потреби не включено безпілотні Collaborative Combat Aircraft, які діятимуть разом із пілотованими винищувачами. ВПС планують розгорнути 500 таких апаратів до 2032 року; наразі вони не змінюють розрахунок потреби у винищувачах.

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