Всесвітня медична асоціація підтвердила підтримку участі Тайваню у ВООЗ — Taipei Times

Всесвітня медична асоціація на 77-й щорічній генеральній асамблеї в Роттердамі, Нідерланди, без заперечень підтвердила резолюцію на підтримку участі Тайваню в усіх програмах і механізмах Всесвітньої організації охорони здоров’я, пов’язаних із Міжнародними медико-санітарними правилами. Про це повідомляє Taipei Times з посиланням на Тайванську медичну асоціацію.

Резолюція асоціації

Генеральна асамблея розглянула документ, який Рада Всесвітньої медичної асоціації ухвалила у квітні в Белграді. Тоді ж організація надіслала відкритого листа генеральному директору ВООЗ Тедросу Аданому Гебреєсусу із закликом забезпечити змістовну участь Тайваню у Всесвітній асамблеї охорони здоров’я.

У листі асоціація заявила, що подальше виключення Тайваню є контрпродуктивним і потенційно небезпечним для майбутньої глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я. ВМА також зазначила, що Тайвань має значний досвід і матеріальні ресурси, корисні для міжнародної спільноти.

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Чинність рішення

За правилами ВМА, повторно підтверджену резолюцію не можна подавати на перегляд протягом наступних п’яти років. Тайванська медична асоціація заявила, що формальне підтвердження документа засвідчує підтримку участі Тайваню у глобальній системі охорони здоров’я та дає змогу резолюції залишатися чинною в наступні роки.

На асамблеї Тайванську медичну асоціацію представляв її генеральний секретар Чан Пі-чен. Перед зустріччю він координував роботу з Міністерством закордонних справ Тайваню та представництвами країни в державах-однодумцях, а також спілкувався з делегатами з Європи, США та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тайванська медична асоціація заявила, що продовжить розвивати контакти з міжнародними медичними організаціями та обстоювати змістовну участь Тайваню у ВООЗ, Всесвітній асамблеї охорони здоров’я і механізмах, пов’язаних із Міжнародними медико-санітарними правилами.

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