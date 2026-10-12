Втручання Росії у Brexit: що стоїть за новими заявами британської влади

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У Великій Британії вперше на вищому рівні визнали втручання Росії у референдум 2016 року щодо виходу з Євросоюзу. Про це заявив британський прем'єр-міністр Енді Бернем. Він не розкривав масштабів впливу РФ, але попередив про «російський слід» у виборчих кампаніях у Німеччині та Франції.

Brexit став одним із переломних моментів у сучасній історії Європи. Підозри, що Кремль намагався вплинути на кампанію, неодноразово обговорювалися на рівні політичних дебатів та журналістських розслідувань. Але не більше.

Тепер ця історія повертається в контексті загальної безпеки європейських демократій. Франція та Німеччина, як і Велика Британія, стикаються з кампаніями дезінформації, втручанням у політичну конкуренцію та посиленням поляризації у суспільстві.

UA.News розповідає, чому історія з Brexit показала важливість офіційного розслідування спроб втручання РФ у демократичні процеси, а також що думають з приводу заяви британського прем’єра українські експерти-міжнародники.

Заява британського прем’єра — чому це важливо зараз



Глава британського уряду Енді Бернем розповів, що після вступу на посаду він попросив з’ясувати, чи намагалася Москва вплинути на голосування 2016 року, і отримав ствердну відповідь.

«Я поставив це запитання, коли прийшов на Даунінг-стріт: чи було російське втручання в референдум 2016 року? І отримав чітку відповідь: так, було», — сказав Бернем в інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics.

Прем’єр не розкрив, хто саме йому звітував і які розвідувальні дані підтверджують втручання. Натомість міністр закордонних справ Стівен Дауті заявив, що російська сторона не мала успіху, а результати голосування були легітимними. Пізніше свою ж заяву доповнив і прем'єр Енді Бернем. Він запевнив, що в уряді не ставлять під сумнів легітимність голосування за Brexit.

Заява про спробу втручання Росії прозвучала на тлі внутрішньої політичної дискусії про наслідки Brexit. Лідер Лейбористської партії Бернем останнім часом виступає за перегляд відносин Великої Британії з ЄС. Теоретично він не виключає можливості майбутнього повернення до Союзу та проведення відповідного референдуму. Можливі варіанти тіснішої співпраці він планує оприлюднити до наступного саміту ЄС–Велика Британія, що має пройти наприкінці листопада.

Водночас британський прем'єр закликів лідерів європейських країн серйозніше ставитися до російських інформаційних операцій. Після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні Бернем попередив про небезпеку російської дезінформації в німецькій політиці, зокрема навколо ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Глава британського уряду також закликав виборців у Франції та Німеччині усвідомлювати, що іноземні держави можуть використовувати внутрішні політичні суперечності у власних інтересах.





Brexit-2016 – підозри проти РФ належно не розслідували



23 червня 2016 року громадяни Великої Британії голосували за те, чи має країна залишитися членом Європейського Союзу. За вихід із ЄС проголосували 51,9% виборців, за збереження членства — 48,1%. Результат із невеликою перевагою прихильників Brexit спричинив масштабну політичну кризу, а формально країна залишила Євросоюз 31 січня 2020 року.



Підозри щодо втручання Кремля супроводжували британську політику ще з часів референдуму. Згодом вони стали частиною ширшого питання про те, як Кремль через соцмережі, медіа та приховані інформаційні кампанії намагається впливати на демократичні країни.

Одним із перших приводів для дискусії стало висвітлення Brexit російськими державними медіа RT і Sputnik. Дослідження, на які посилалися британські парламентарі, вказували на значну кількість матеріалів із критикою ЄС і сприятливим для виходу з нього порядком денним. Окремо дослідники звертали увагу на активність ботів і тролів в соцмережах.

У липні 2020 року парламентський Комітет з розвідки та безпеки Великої Британії оприлюднив доповідь Russia Report. У ній, зокрема, вказувалося, що Лондон розстелив «червону доріжку» для російських олігархів та перетворився на «пральню» для брудних грошей із РФ. Окремий розділ присвятили референдуму про Brexit. Комітет зазначив, що відкриті дослідження вказували на можливі спроби Росії вплинути на голосування через RT, Sputnik, ботів і тролів. Водночас автори доповіді не намагалися визначити, наскільки така діяльність могла змінити результат.



Найгостріша критика стосувалася не лише самої Росії, а й британської влади. За оцінкою Комітету, уряд не забезпечив належного розслідування можливого російського втручання. На початку роботи комітет отримав від MI5 надзвичайно стислу письмову відповідь, а повноцінної оцінки російської діяльності після референдуму проведено не було. Звіт не підтвердив, що Росія забезпечила перемогу прихильників Brexit, хоча вказав на серйозну прогалину в роботі британських інституцій.

У доповіді також ішлося про спроби Росії впливати на референдум про незалежність Шотландії 2014 року. Це свідчило, що інтерес Москви до внутрішньополітичних суперечностей Великої Британії не обмежувався кампанією щодо членства в ЄС.



Німеччина - російські інформаційні операції та AfD



У Німеччині підозри щодо російського впливу мають кілька окремих вимірів: поширення дезінформації перед виборами, кібератаки, спроби впливати на політичні партії та використання проросійських медіамайданчиків для просування потрібних Кремлю тез.

Особливу увагу привертає AfD — партія, яка виступає проти підтримки України, критикує санкції проти Росії та має політиків, які просувають зближення з Москвою. Її успіхи створюють для Кремля потенційну можливість посилювати внутрішні суперечності в Німеччині щодо війни, міграції, енергетики та європейської інтеграції.

Одним із найпоказовіших епізодів стала справа медіаплатформи Voice of Europe. У 2024 році європейські структури та національні органи безпеки викрили мережу, яку підозрювали у використанні медіаресурсу для просування російських інтересів і впливу на європейську політику.



За даними європейських інституцій і розслідувань, ця мережа була пов'язана з поширенням проросійських наративів та контактами з політиками з різних країн. Також виникли підозри щодо виплат окремим європейським політикам за просування відповідних позицій. Скандал став одним із аргументів на користь того, що російські операції можуть виходити за межі звичайної пропаганди та передбачати використання фінансових і політичних зв'язків.

Німецька Федеральна служба захисту конституції у звіті за 2024 рік повідомляла, що Росія інвестує значні ресурси в маніпулювання громадською думкою в Німеччині. Серед інструментів називалися соціальні мережі, Telegram, дезінформація та приховані спроби впливати на політичну сферу. У звіті також зазначалося, що російські та проросійські актори намагалися впливати на формування громадської думки напередодні парламентських виборів 2025 року.

Ще одним свідченням розвитку російських інформаційних операцій стало розслідування німецького видання CORRECTIV, оприлюднене в січні 2025 року. Журналісти виявили мережу приблизно зі 100 фальшивих сайтів, створених для поширення неправдивої інформації напередодні дострокових парламентських виборів у Німеччині.

За даними розслідування, ресурси використовували матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту, а також маніпулятивні повідомлення та технології дипфейків. Вони поширювали неправдиві твердження про німецьких політиків, а далі ці матеріали розходилися мережею сайтів, що імітували справжні новинні видання.



Франція - від фейкових новин до системних операцій впливу



У Франції російський інформаційний вплив також став предметом системного моніторингу державних структур. Особливу роль у цьому відіграє VIGINUM — французька служба, яка виявляє та аналізує іноземні цифрові операції втручання.

У травні 2025 року VIGINUM оприлюднила аналіз російської інформаційної операції Storm-1516. За даними французької служби, від появи цієї схеми до 5 березня 2025 року було задокументовано 77 інформаційних операцій. Вони були спрямовані на західну аудиторію, зокрема франкомовну, і використовували мережі пов'язаних між собою акторів та інформаційних майданчиків.

Французькі фахівці встановили, що кампанія мала на меті дискредитувати європейських і північноамериканських політиків та організації. Окремі інформаційні вкиди набували значного охоплення в інтернеті, а деякі з них підхоплювали політики — свідомо або без усвідомлення походження матеріалів. Водночас реальний вплив операцій на суспільну думку залишається складним для вимірювання.

У першому півріччі 2025 року французьке Міністерство оборони також повідомляло про масштабну хвилю дезінформації, пов'язаної з Росією. Серед зафіксованих методів були маніпулятивні відео, фальшиві новинні сайти, статті, розміщені за кордоном, та автоматизоване поширення повідомлень у соціальних мережах. Серед основних цілей називалися дискредитація підтримки України та послаблення суспільної єдності Франції.

Максим Ялі: було б цікавіше побачити повноцінне розслідування



Заява британського прем’єр-міністра Енді Бернема все ж таки відображає його особисту позицію. Відомо, що він виступав проти виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Тому сама лише заява про російське втручання без доказів залишається заявою, тим паче щодо Франції та Німеччини, вважає політолог-міжнародник Максим Ялі.

«У будь-якому разі, маємо приклади: у Франції були розслідування щодо фінансування партії Марін Ле Пен з боку Росії; у Німеччині так само були підозри щодо фінансових зв’язків із Росією представників партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Та й загалом відома практика радянських спецслужб фінансувати опозиційні політичні партії за кордоном, які поділяли інтереси Комуністичної партії або її цілі. Тому нічого сенсаційного у заяві британського прем'єра немає. Те, що Росія продовжує фінансувати та корумпувати політиків у всьому світі, особливо в Європі. Це не є новиною.

Інша справа — серйозні розслідування. Наприклад, у США спеціальний прокурор Роберт Мюллер розслідував російське втручання в президентські вибори 2016 року, можливі зв’язки Дональда Трампа з Росією, фінансування та допомогу Кремля його передвиборчій кампанії. Офіційне розслідування встановило факти російського втручання у виборчий процес, але достатніх доказів зібрано не було.

Я вже не кажу про Україну, про фінансування партій та політиків, які потім отримують «Зірки» героїв Росії. Достатньо згадати Андрія Деркача, який є сенатором Ради Федерації РФ.

Отже, російський вплив на політичні процеси в інших країнах — не сенсація. У ситуації з Brexit було б цікавіше побачити не лише заяву прем’єр-міністра, а й ініційоване повноцінне розслідування, яке встановило б конкретні факти втручання».



Іван Ус: лейбористи вирішили, що прийшов час підняти підозри щодо втручання Росії



Ще під час референдуму щодо Brexit у 2016 році казали про те, що Росія була зацікавлена в тому, щоб він відбувся. Москва цілеспрямовано грала проти Євросоюзу. Тому її ботоферми та мережі тролів сильно працювали на це у соцмережах. Не дарма про них зараз згадали через проблеми з Яндексом, зауважує Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

«Тоді інтереси Москви співпадали з інтересами правлячої Консервативної партії. Тогочасна влада не звертала особливої уваги на інформацію про те, що Москва може стояти за голосуванням щодо Brexit, що там є втручання Росії. Одним з основних ідеологів, які підтримували вихід із ЄС, був тоді глава МЗС Борис Джонсон, який у перспективі став прем’єр-міністром. Він не хотів, щоб асоціювали це голосування з втручанням Росії.

Зараз до влади у Великій Британії прийшли лейбористи — представники політичної сили, яка виступала проти Brexit. Схоже, у них є приховане бажання реваншу за ту поразку 2016 року. І зараз вони, схоже, вирішили, що прийшов час підняти ті підозри, які були раніше про втручання Росії.

На тлі наростання конфлікту по лінії Європа — Росія фактор встановлення втручання РФ можна використати для того, щоб відіграти Brexit назад. Я не впевнений, що так легко Британія зможе повернутися до Євросоюзу. Але є певні моменти, які підштовхують Британію до членства в ЄС. Адже коли свого часу вони входили до Європейського Союзу, то тим самим вважалося, що буде вирішена проблема Північної Ірландії.

Адже Ірландія, Велика Британія та Північна Ірландія — вони всі були в ЄС. Після того, як Британія вийшла з ЄС, знову постало питання різних територій. Тобто фактично було відновлено кордон між Північною Ірландією та просто Ірландією, що, в принципі, не подобається ірландцям з обох боків. І ще одна проблема, яку загострив Brexit та іноді про неї згадують, — це сепаратистські рухи в Шотландії.

Адже якщо Англія — це протестанти, Шотландія — це католики. Звісно, католики неодноразово казали, що не хочуть бути поза Європейським Союзом. Про них забули, але 10 років тому у них були ідеї: якщо Велика Британія вийде з ЄС, то Шотландія та Північна Ірландія якимось чином залишаться в Європейському Союзі.

Ці ідеї, звісно, тоді не були реалізовані. Але у британського керівництва є побоювання щодо сценарію, за яким, так чи інакше, Північна Ірландія та Шотландія прагнутимуть відокремлення. І треба буде знаходити якусь форму співіснування. Цілком можливо, що для цього буде ідея повернення до Європейського Союзу. Це суто теоретично, але подивимось».

Іван Ус вважає, що зараз у Європі посилюються побоювання гібридних воєн з боку Росії: втручання у вибори та підкуп відповідних за цей напрямок політиків. Стрімке зростання популярності партії «Альтернатива для Німеччини» прямо пов’язують із значним впливом Росії.

«Ось чому, власне, у зв’язку з ударами по Яндексу пішли жарти про те, що якось стрімко скорочується популярність AfD. Саме через те, що дуже багато «тролей» працювали в Росії. Вони закидали інформацію в німецьке суспільство, яке популяризувало цю партію.

А зараз вони фізично не можуть це робити і, відповідно, немає цього десанту інформаційної війни проти традиційної Німеччини, тобто ХДС, ХСС, соціал-демократів і зелених. Відповідно, є недоотримання інформаційної політики з боку AfD, бо вже немає тих, хто забезпечував її. Це приклад дійсного втручання Росії в політичне життя найбільших країн ЄС. Тому що без роботи «тролів», які закидають у суспільство необхідну Росії інформацію для розколу Європи та приходу до влади проросійських сил — цим партіям стає дуже складно».

Іван Ус очікує, що все ж таки Європейський Союз та окремі країни ЄС посилять законодавсвто для боротьби проти гібридних інформаційних загроз. Оскільки зростає кількість випадків, коли Росія так чи інакше втручається у демократичні процеси.

«Згадаємо Румунію, коли на рівному місці розкрутили кандидата в президента, перемога якого була очікувана. А це була розкрутка суто через інтернет. Коли почали обмежувати вплив різних інтернет-ресурсів, то цей політик, Джорджеску, який вважався найбільш популярним, зник з інформаційного поля. Тому я очікую, що буде посилений контроль і запроваджена відповідальність за втручання в інформаційний простір, оскільки більше уваги буде приділено питанням інформаційної безпеки країн».

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