Президент Сербії Александар Вучич особисто тиснув на посадовців, щоб скасувати охоронний статус комплексу Генерального штабу в Белграді, де планували побудувати готель і житлову вежу під брендом Trump. Про це йдеться у розслідуванні The Guardian, що ґрунтується на інтерв’ю та документах, які потрапили у розпорядження видання.

Зустріч у президентській резиденції

За даними видання, 6 лютого 2024 року Вучич прийняв у президентській резиденції тодішню директорку сербського Інституту охорони пам’яток культури Дубравку Джуканович та ще одну посадовицю у сфері охорони спадщини. Двоє обізнаних зі зустріччю людей повідомили, що президент вимагав скасувати охоронний статус комплексу, посилаючись на інтерес неназваного іноземного інвестора.

Комплекс Генерального штабу, колишнє міністерство оборони Югославії в центрі Белграда, був пошкоджений під час бомбардувань НАТО у 1999 році. Вучич підтверджував його юридично захищений статус у 2016 році. За сербським законодавством, для скасування такого статусу потрібні експертний висновок і передбачена процедура.

Оренда та кримінальна справа

Наступного місяця стало відомо про угоду між владою Сербії та компанією Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Вона передбачала безоплатну оренду ділянки комплексу на 99 років. У контракті від 13 травня 2024 року, який бачило видання, сербська влада зобов’язувалася забезпечити скасування статусу культурної спадщини на умовах, прийнятних для компанії Кушнера.

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Після відмови Джуканович та керівниці міського органу охорони спадщини Олівери Вучкович розпочати цю процедуру їм запропонували піти у відставку, йдеться у викладі їхніх свідчень в обвинувальному акті. Обидві посадовиці залишили посади, а згодом охоронний статус комплексу скасували.

Позиції сторін

У грудні 2025 року міністрові культури Сербії Ніколі Селаковичу висунули обвинувачення у зловживанні службовим становищем у справі щодо комплексу. Прокурори стверджували, що призначений після відставки Джуканович керівник інституту Горан Васич нібито підробив експертний висновок, який підтримував скасування охоронного статусу.

Вучичу та міністрові фінансів Сініші Малому обвинувачень не висували; обидва заперечують порушення. Представники Трампів і Кушнера заявили, що не брали участі у скасуванні охоронного статусу та відкинули твердження про схему послуга за послугу. Після висунення обвинувачень компанія Кушнера повідомила, що не реалізовуватиме проєкт на цей час.

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