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Колишній президент Сербії Александр Вучич заявив, що оголосить голодування, якщо його заарештують. За його словами, це може спровокувати масові протести, у яких візьмуть участь мільйони людей.

Вучич звинувачує своїх політичних опонентів – партію «Студентський список», яка перемогла на дострокових виборах, – у прагненні нашкодити тим, кого вони ненавидять. Він також наголосив, що в разі затримання вдасться до голодування.

«І що ви тоді робитимете з мільйоном людей на вулицях, щойно це станеться? Я ж не Марініка (Тепич) і не Бошко (Обрадович), які тільки й роблять, що розмовляють, їдять тістечка ввечері та фрукти вдень. У мене із цим немає проблем», – сказав Вучич.

Також Вучич зауважив, що 13 грудня його партія вирішить, чи братиме участь у президентських виборах. Сам він схиляється до відмови від участі. Крім того, політик заявив, що отримав погрозу вбивством від злочинного угруповання «Врачарський клан», однак звертатися до поліції не планує через недовіру до правоохоронців та тому, що знає, «на кого працюють ці люди», повідомляє Nova.rs.

Європейські союзники відвернулися від Александра Вучича через його зв'язки з РФ.

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