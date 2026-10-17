ВВП Кенії зріс на 5,1% у другому кварталі попри дорожчу нафту — Nation Kenya

ВВП Кенії зріс на 5,1% у другому кварталі 2026 року, який завершився у червні. Це швидше за показник у 4,9%, зафіксований за аналогічний період 2025 року. Зростання відбулося на тлі подорожчання енергоносіїв і раннього завершення сезону тривалих дощів, що вплинуло на сільське господарство.

Як повідомляє Nation Kenya, дані оприлюднило Національне бюро статистики Кенії. У відомстві зазначили, що другий квартал характеризувався перебоями та невизначеністю на світовому енергетичному ринку, а також раннім припиненням тривалих дощів. За даними бюро, сезон дощів березня—травня достроково завершився у травні 2026 року.

Сектори послуг підтримали зростання

Загальному показнику сприяла активність у транспорті та складському господарстві, сфері розміщення і харчування, а також в інших секторах послуг. Транспортний сектор зріс на 4,4% проти 3,3% роком раніше завдяки активності автомобільного, залізничного й водного транспорту.

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Сектор інформації та комунікацій розширився на 7,2%, фінансові та страхові послуги — на 6,1%, а постачання електроенергії та води — на 7,7%. Послуги з розміщення і харчування зросли на 7,4%, хоча це менше за 12,8% у другому кварталі 2025 року. Обробна промисловість також прискорилася: темп зростання становив 2,2% проти 1,3% роком раніше.

Пальне дорожчає, агросектор сповільнився

Середня роздрібна ціна дизельного пального зросла на 32% — до 217,8 кенійського шилінга за літр проти 165,1 шилінга рік тому. Середня ціна нафти піднялася до 104,45 долара за барель із 67,44 долара. Інфляція в країні прискорилася до 6,23% з 3,89%, переважно через дорожчі продукти харчування та транспорт.

Будівництво зросло на 6%, що повільніше за торішні 7,3%, попри збільшення споживання цементу на 11,1%. Темпи зростання сільського, лісового та рибного господарства сповільнилися до 3,5% із 4%. Водночас виробництво чаю збільшилося на 11,1%, до 162,6 тис. тонн, а експорт кави зріс на 10% — до 22 046,4 тонни.

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