Фото: в Туреччині пройшов руйнівний торнадо, є загиблі

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У турецькій провінції Анталія торнадо зруйнував два контейнери, у яких жили будівельники. Унаслідок стихії загинули четверо працівників, ще один дістав поранення. Вихор також перекинув будівельний кран, однак через це ніхто не постраждав.

Стихія виникла в районі Кепез, у кварталі Февзі Чакмак, де розташований будівельний майданчик. Торнадо зруйнував два контейнери, які використовували як тимчасове житло для робітників. П’ятьох людей, що перебували всередині, відкинуло силою вихору.

Після повідомлення про надзвичайну подію на місце прибули бригади екстреної медичної допомоги, поліцейські та пожежники.

Двоє працівників загинули на місці. Ще двох доправили до лікарні, але медики не змогли врятувати їхні життя. П’ятий будівельник дістав поранення, його стан оцінюють як задовільний.

Місце події відвідав губернатор Анталії Хулусі Шахін, який поспілкувався з журналістами. За його словами, торнадо також перекинув кран, розташований на будівельному майданчику. Водночас унаслідок падіння крана ніхто не загинув і не дістав поранень.

Губернатор наголосив, що загибель і травмування працівників пов’язані саме з руйнуванням контейнерів, а не з падінням крана.

«На жаль, двоє наших працівників загинули на місці, ще двоє померли в лікарні. Один працівник дістав поранення, його стан легкий», — сказав Хулусі Шахін.

За словами губернатора, подія була незвичайною, адже повідомлень про шторм чи торнадо в інших районах міста не надходило. Навколишні будівлі не постраждали, тоді як на будівельному майданчику вихор повністю зруйнував два контейнери.

Перед інцидентом у регіоні оголошували жовтий рівень небезпеки через сильні дощі. Обставини трагедії пов’язані з раптовим виникненням торнадо та руйнуванням тимчасового житла, у якому перебували працівники.

Про це повідомляють Anadolu та місцеве видання Antalya Bilgileri.

Раніше у місті Ваньнін у китайській провінції Хайнань 14 вересня ймовірний торнадо пошкодив об’єкти експериментальної школи Пекінського педагогічного університету. Погодні явище зафіксували приблизно о 10:25 за місцевим часом. За даними місцевої влади, загиблих або постраждалих немає.

Потужний торнадо пронісся містом Марсала та сусідніми населеними пунктами на Сицилії. Стихія перекинула автомобілі, пошкодила школу й житлові будинки. Двоє людей дістали тяжкі травми.

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