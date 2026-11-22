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Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні зажадав вибачень від президента України Володимира Зеленського через внесення свого імені до бази сайту «Миротворець» та пригрозив наслідками, які можуть вплинути на його позицію щодо подальшої допомоги Києву.

Напередодні голосування щодо продовження підтримки України італійський урядовець заявив, що якщо офіційний Київ не дистанціюється від ресурсу, який вносить журналістів, спортсменів, інтелектуалів і політиків до списків «ворогів народу», це матиме наслідки.

Джерело: італійське видання Il Messaggero.

У відповідь на скандал посольство України в Італії оприлюднило офіційну заяву, підкресливши, що «Миротворець» не є державним ресурсом, не входить до системи державних органів та не уповноважений представляти офіційну позицію України. Українські дипломати також застерегли від використання неофіційних сайтів для штучного загострення відносин між державами, наголосивши, що співпраця між Києвом і Римом залишається міцною та базується на взаємній довірі й спільних цінностях.

Голову канцелярії президента Польщі внесли до бази Миротворця.

Гончаренко відреагував на внесення себе до бази Миротворця.

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